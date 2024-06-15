جهز ورقك في يومين العيد علشان تلحق وهي دي مستندات حجز شقق الإسكان الاجتماعي الطرح الجديد 2024

علاء محمد تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
جهز ورقك في يومين العيد علشان تلحق وهي دي مستندات حجز شقق الإسكان الاجتماعي الطرح الجديد 2024
مستندات حجز شقق الإسكان الاجتماعي

مستندات حجز شقق الإسكان الاجتماعي سنعرفك عليها إذا كنت تريد أن تحجز إحدى شقق الإسكان؛ فيمكنك أن تحصل على هذه الشقة بسعر مخفض بدلًا من الأسعار الكبيرة للشقق التي قد تدفعها إذا كنت تريد أن تحصل على شقة معينة للعيش بها أو الزواج أو غير ذلك؛ وهذا للتيسير على الشباب لكي يكون لهم سكن مناسب، وسنعرفك هنا على المستندات اللازمة لحجز هذه الشقق وطريقة التقديم كذلك.

مستندات حجز شقق الإسكان الاجتماعي

فيما يلي نوضح لك مستندات حجز شقق الإسكان مستندات حجز شقق الإسكان الاجتماعي الاجتماعي على النحو التالي:

  • صورة للبطاقة الشخصية.
  • شهادات الميلاد الخاصة بالأولاد.
  • قسيمة الزواج.
  • مستندات إثبات الدخل الشهري الصافي الخاص بالمتقدم.
  • في حالة أن المتقدم متزوج، يجب أن يقدم مفردات المرتب الخاص بالزوجة، وفي حالة عدم عملها فعليه أن يقدم إقرارًا بذلك.
  • تقديم إيصال تسديد مقدم الحجز بالإضافة إلى مصاريف التسجيل الذي يحصل المتقدم عليه وقت التسديد بالبريد.
مستندات حجز شقق الإسكان الاجتماعي
مستندات حجز شقق الإسكان الاجتماعي

كيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي

يمكنك حجز شقق الإسكان بشكل بسيط للغاية وإلكتروني، فقط اتبع هذه الخطوات:

كيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي
كيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي
  • الدخول إلى الموقع الخاص بصندوق الإسكان.
  • تدوين البيانات المطلوبة.
  • إرفاق البطاقة الشخصية للمتقدم.
  • يختار المتقدم للحجز الدور الراغب به (أرضي، اخير، متكرر).
  • يتم النقر فوق عبارة أرغب في التقدم، ومن ثم تظهر أمامك الاستمارة الخاصة بالتقديم والتي تحتوي على كود الحجز.
  • اطبع هذه الاستمارة وقم بالتوقيع عليها، ومن ثم ارفعها عبر الموقع.
  • قم بتسديد جدية الحجز بالإضافة إلى مصاريف الدراسة عبر كود الحجز في بنك التعمير والاسكان، وذلك من خلال التحويل البنكي من كل البنوك، أو طرق الدفع الإلكترونية الأخرى، ومن ثم عليك إرفاق المستند الخاص بتحويل قيمة جدية الحجز عبر الموقع الإلكتروني.
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معلومات الكاتب
علاء محمد

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