جهز ورقك في يومين العيد علشان تلحق وهي دي مستندات حجز شقق الإسكان الاجتماعي الطرح الجديد 2024

مستندات حجز شقق الإسكان الاجتماعي سنعرفك عليها إذا كنت تريد أن تحجز إحدى شقق الإسكان؛ فيمكنك أن تحصل على هذه الشقة بسعر مخفض بدلًا من الأسعار الكبيرة للشقق التي قد تدفعها إذا كنت تريد أن تحصل على شقة معينة للعيش بها أو الزواج أو غير ذلك؛ وهذا للتيسير على الشباب لكي يكون لهم سكن مناسب، وسنعرفك هنا على المستندات اللازمة لحجز هذه الشقق وطريقة التقديم كذلك.

مستندات حجز شقق الإسكان الاجتماعي

فيما يلي نوضح لك مستندات حجز شقق الإسكان مستندات حجز شقق الإسكان الاجتماعي الاجتماعي على النحو التالي:

صورة للبطاقة الشخصية.

شهادات الميلاد الخاصة بالأولاد.

قسيمة الزواج.

مستندات إثبات الدخل الشهري الصافي الخاص بالمتقدم.

في حالة أن المتقدم متزوج، يجب أن يقدم مفردات المرتب الخاص بالزوجة، وفي حالة عدم عملها فعليه أن يقدم إقرارًا بذلك.

تقديم إيصال تسديد مقدم الحجز بالإضافة إلى مصاريف التسجيل الذي يحصل المتقدم عليه وقت التسديد بالبريد.

كيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي

يمكنك حجز شقق الإسكان بشكل بسيط للغاية وإلكتروني، فقط اتبع هذه الخطوات: