“زينة ونحول وعالم زمان”: تعرف على تردد قناة تنة ورنة الجديد 2024

تعد قناة تنة ورنة هي واحدة من أفضل القنوات التلفزيونية العربية المتخصصة في بث برامج الكرتون والأفلام الرسوم المتحركة للأطفال، كما تعد أيضاً وجهة مثالية للأطفال والعائلات الباحثة عن محتوى كرتوني ممتع وترفيهي بجودة عالية، حيث تضم مكتبتها مجموعة واسعة من الأفلام الكرتونية الكلاسيكية والحديثة، بالإضافة إلى البرامج الترفيهية والتعليمية والألعاب والمسابقات.

تردد قناة تنة ورنة على الأقمار الصناعية

تردد قناة تنة ورنة على النايل سات:

التردد: 11853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

على العرب سات:

التردد: 11595.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

والآن تعرف على كيفية تثبيت قناة تنة ورنة على جهازك

هذا ولتثبيت قناة تنة ورنة على الجهاز الخاص باستقبال الإشارة لديك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح قائمة الإعدادات الرئيسية لجهاز الإستقبال.

اختر “تثبيت” أو “تركيب يدوي”.

حدد اسم القمر الصناعي الذي ترغب في تثبيت القناة عليه.

أدخل بيانات تردد القناة في المكان المخصص لها.

انتقل إلى خيار البحث عن القنوات وانتظر حتى تكتمل عملية البحث.

بعد الإنتهاء، اضغط على “حفظ” أو “قبول” لتثبيت القناة على جهاز الإستقبال.

مميزات قناة تنة ورنة

تتميز قناة تنة ورنة بجودة عالية في عرض البرامج، حيث تقدم محتوى بجودة عالية الدقة (HD)، مما يعزز تجربة المشاهدة ويثير اهتمام الجمهور، كما تقدم القناة محتوى كرتوني متنوع وممتع يستهدف الأطفال من مختلف الأعمار، وتعتبر مصدرًا شهيرًا للبرامج الترفيهية والتعليمية التي تساعد الأطفال على التعلم والترفيه في نفس الوقت.

بعض النقاط المميزة حول قناة تنة ورنة

برامج محبوبة: تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج المحبوبة مثل “تنة ورنة”، “عالم زمان”، و”زينة ونحول”، التي تتناول قصصًا مشوقة ومغامرات مسلية تعلم الأطفال القيم والمفاهيم المختلفة بطريقة بسيطة وممتعة.

التعليم والتنمية: تضم القناة برامج تعليمية مصممة لتطوير مهارات الأطفال في مجالات مثل اللغة، الرياضيات، العلوم، الفنون، والمهارات الإجتماعية.

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