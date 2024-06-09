هل صدرت نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول؟ إليكم الحقيقة من وزارة التربية العراقية!

أنهى طلاب الصف الثالث المتوسط امتحاناتهم منذ عدة أيام وقد بدأت عمليات التصحيح ورصد الدرجات وبالتالي أصبح الطلاب في حالة تأهب قصوى استعدادًا لظهور النتائج، وذلك بعد الإعلان الرسمي من وزارة التربية والتعليم العراقي والذي نص على أن الطلاب بإمكانهم استخراج الدرجات بسهولة فور موافقة وزير التربية والتعليم عليها، والتي من المقرر ظهورها قريبًا ورفعها على موقع الوزارة الرسمي.

نتائج الصف الثالث المتوسط 2024

وفرت وزارة التربية والتعليم طريقة يمكن من خلالها استخراج نتائج الثالث المتوسط بشكل إلكتروني من خلال التوجه مباشرة إلى البوابة الرسمية للنتائج ثم اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى منصة نتائجنا الإلكترونية من هنا.

بعد ذلك أدخل إلى تبويب نتائج الموقع.

حدد المحافظة الموجود بها وأيضًا الصف الذي ترغب في الاستعلام عنه.

بعدها اختر البرنامج الدراسي ثم عليك تعبئة نموذج الاستعلام بالبيانات الصحيحة.

اضغط على خيار استعلام ثم انتظر حتى يتم الانتهاء من تحميل الكشوف للاطلاع على النتائج.

رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط دور أول 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم بالعراق أنه من المقرر أن يتم الإعلان رسميًا عن النتائج فور اعتمادها في جميع محافظات العراق، ويتم ذلك باتباع الإرشادات التالية: