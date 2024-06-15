دلوقتي قبل العيد موعد ورابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية المحافظات المتبقية 2024

موعد ورابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية يتطلع جميع أولياء الأمور لمعرفتهم، خصوصًا بعدما أعلن بأن عمليات المراجعة والتصحيح قد اكتملت، وتم كذلك تجميع الدرجات بمختلف المعاهد الأزهرية؛ ولذا فإن الاعلان عن النتيجة الخاصة بالشهادة الابتدائية الأزهرية قد اقترب الإعلان عنها، وسنعرفك اليوم بالموعد الذي من المقرر أن تعلن النتيجة خلاله، إلى جانب توضيح الطريقة التي يتم من خلالها الاستعلام عن تلك النتيجة بشكل إلكتروني وباستخدام بعض البيانات المتعلقة بالطالب فقط، دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة إطلاقًا.

موعد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية

صرح القطاع الخاص بالمعاهد الأزهرية أن موعد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة، وهذا بعد أن تنتهي كل اعمال المراجعة والتصحيح وتسجيل الدرجات، ويتم بالوقت الحالي انتظار اعتماد شيخ الأزهر لتلك النتائج، وقد أشار القطاع كذلك لإمكانية قيام الطلاب بمعرفة نتائجهم والاطلاع عليها بشكل إلكتروني من خلال الموقع الخاص ببوابة الأزهر بمجرد الإعلان عنها.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية

يمكن أن يتم الاستعلام عن النتيجة الخاصة بالشهادة الابتدائية الأزهرية بشكل إلكتروني، وهذا عن طريق الموقع الخاص ببوابة الأزهر عبر الخطوات التالية: