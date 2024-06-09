فرح اولادك فترة الإجازة… تردد قناة وناسة كوكو الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

تردد قناة وناسة كوكو الجديد 2024، قناة وناسة كوكو هي إحدى القنوات الفضائية المجانية البارزة التي تستهدف الأطفال من عمر بضعة أشهر حتى عشر سنوات، تقدم القناة مجموعة متنوعة من المحتويات الترفيهية والتعليمية، مما يجعلها مصدراً رائعاً للتعلم والمرح في نفس الوقت بفضل برامجها المتنوعة والجذابة، أصبحت وجهة مفضلة للعديد من الأسر التي تبحث عن محتوى هادف وممتع لأطفالها.

تسعى قناة وناسة كوكو إلى تقديم محتوى يعزز من نمو وتطور الأطفال بطريقة ممتعة وتعليمية تتنوع برامجها بين الرسوم المتحركة والبرامج التعليمية والأغاني التي تناسب جميع المراحل العمرية ضمن الفئة المستهدفة، هذا التنوع يساعد في جذب اهتمام الأطفال وبقائهم مشغولين بمحتوى مفيد وممتع مما يدعم الأهداف التعليمية والتربوية التي تسعى القناة لتحقيقها.

تردد قناة وناسة كوكو الجديد 2024

إذا كنت ترغب في معرفة تردد قناة وناسة لولو على القمر الصناعي نايل سات يمكن استخدام الرموز التالية:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة وناسة على عرب سات

تميزت قناة وناسة بالكثير من المميزات التي جعلت الإقبال عليها شديد وذلك بفضل اهتمامها المستمر بتقديم أفضل محتوى هادف للأطفال نتيجة لذلك يرغب الكثيرون في معرفة ترددها الجديد على القمر الصناعي عرب سات والذي يمكن العثور عليه بالشكل التالي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

مميزات قناة وناسة

تميزت قناة وناسة بعدة مميزات جعلتها محبوبة لدى الجمهور خصوصا الأطفال وأولياء أمورهم من أبرز هذه المميزات: