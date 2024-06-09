دلوقتي تقدر تلعب جاتا الإصدار الجديد.. تحميل لعبة جاتا 6

يبحث العديد من عشاق الألعاب الإلكترونية عن خطوات تحميل لعبة جاتا 6 فهي تعد من أفضل الألعاب الإلكترونية التي تم إصدارها لأول مرة على أجهزة البلاي ستيشن 5 والمايكروسوفت ويندوز في 21 مارس 2023، واللعبة عبارة عن فيديو أكشن وتكون مغامرته مفتوحة وتدور أحداث هذه اللعبة في مدينة خيالية مأخوذة من مدينة ميامي الأمريكية، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل.

تحميل لعبة جاتا 6

وفيما يلي نعرض لكم الخطوات الواجب اتباعها لتحميل لعبة جاتا 6، والخطوات هي:

في البداية توجه إلى موقع Rockstar Games الرسمي.

وفي الخطوة التي تليها قم بعملية بتسجيل الدخول إلى حسابك بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، أما في حالة لم يكون لديك حساب على هذا الموقع انقر على أيقونة إنشاء حساب جديد.

ثم بعد ذلك قم بالبحث عن لعبة GTA 6.

ثم اضغط على أيقونة اشترِ الآن.

قم بتحديد اللغة العربية أو أي لغة أخرى تفضلها.

وفي الخطوة الأخيرة قم بالسير على التعليمات لإكتمال عملية الشراء.

مميزات لعبة جاتا 6

وبعد التعرف على خطوات تحميل لعبة جاتا 6 سوف نوضح لكم أهم مميزات هذه اللعبة:

أنها عبارة عن قصة جديدة تتحدث عن عالم جديد مفتوح.

وجود العديد من الشخصيات الجديدة الذي يستطيع اللاعب التحكم بهم.

يكون للاعب الحرية الأكبر في التنقل والتفاعل مع العالم.

وجود الرسومات المحسنة بالإضافة إلى التحسينات في طريقة اللعب.

المتطلبات المبدئية لتشغيل لعبة جاتا 6

وإليكم المتطلبات المبدئية التي يحتاجها اللاعب لكي يستطيع تشغيل لعبة جاتا 6، وهي:

تكون الذاكرة العشوائية: 12 جيجابايت.

أما بالنسبة لمساحة التخزين: 100 جيجابايت.

نظام التشغيل يكون: ويندوز 10 64 بت.

وتكون بطاقة الفيديو: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB أو AMD Radeon RX 580 8GB.

وبالنسبة للمعالج يكون: Intel Core i5-6600K أو AMD Ryzen 5 2600X.

شخصيات جديدة قابلة للعب

قامت اللعبة بتقديم ثلاث شخصيات جديدة أخرى تكون قابلة للعب وتكون كل واحدة لها قدرات ومهارات مختلفة عن الأخرى، والشخصيات هي: