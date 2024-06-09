زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر عند التسجيل في منصه reval cnr dz

تهدف منصة تثمين إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين وتسهيل الوصول إلى المعلومات والوثائق الهامة توفر هذه المنصة الوقت والجهد للمستفيدين من خلال تقديم مجموعة من الخدمات عبر الإنترنت، وتعتمد على أحدث التقنيات لضمان تجربة مستخدم سهلة وفعاله تعد منصة تثمين خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في قطاع المعاشات، وتساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات، كما تسمح للمتقاعدين بمتابعة تحديثات ملفات معاشاتهم دون الحاجة إلى زيارة فروع الصندوق.

التسجيل في منصه reval cnr dz

اولا يتم تسجيل الدخول إلى البوابة ثمين لخدمات التقاعد.

ثم يتم إدخال رقم معاشك في الخانة المخصصة.

بعد ذلك يتم إدخال تاريخ ميلادك بدقة عن طريق تحديد اليوم والشهر والسنة.

من ثم يتم تسجيل الدخول إلى النظام لتجد جميع خيارات الدفع للمعاش، سواء كانت طريقة “البريد” أو أي طريقة أخرى تناسبك.

يجب مراجعة جميع البيانات المدخلة بدقة والتأكد من عدم وجود أخطاء قبل المتابعة.

بعد التحقق من صحة البيانات، انقر على الزر الأخضر المكتوب عليه “تأكيد الخدمة”.

بعد ذلك، سوف يتم تقديم الموقع قيمة الراتب الشهري بعد زيادة الجديدة، مع دفع المبلغ بأثر رجعي.

زيادات في معاشات المتقاعدين 2024

للتعرف على زيادات في معاشات المتقاعدين 2024 يجب أتابع الآتي