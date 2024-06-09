تعرف على السبب… حذف المواطنين من بطاقة التموين يونيو 2024 التموين توضح رسمياً

حذف المواطنين من بطاقة التموين يونيو 2024، أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن حذف 20 مليون مواطن من بطاقات التموين نتيجة البيانات الخاطئة المدرجة لديهم، بالإضافة إلى البطاقات المزورة التي تحمل أسماء وهمية.

هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة تنقية قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم التمويني وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، تم اتخاذ هذا القرار بعد مراجعة دقيقة وشاملة للبيانات المسجلة والتي كشفت عن وجود أعداد كبيرة من المواطنين الذين تم ادراجهم ببيانات غير صحيحة، مما يؤثر سلبا على نظام الدعم ويحول دون وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

حذف المواطنين من بطاقة التموين يونيو 2024

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي عن حذف 20 مليون مواطن من بطاقات التموين نتيجة لوجود خلل في قاعدة بيانات المواطنين وأوضح الوزير خلال تصريحات تليفزيونية أن هذا الخلل أدى إلى إدراج أسماء غير صحيحة، وإضافة أو حذف أسماء أخرى من النظام التمويني مما أثر على دقة توزيع الدعم.

في حديثه أكد الدكتور المصيلحي أن الوزارة تعمل جاهدة على استكمال وتصحيح قاعدة البيانات لضمان دقة المعلومات المقدمة من المواطنين وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات هو التأكد من أن الدعم التمويني يصل إلى مستحقيه الفعليين بحيث ينال كل مستحق حقه دون أي تلاعب أو تجاوزات.

حصة الدعم التموينية

تحدد وزارة التموين حصة الدعم التمويني للأسر المالكة لبطاقات التموين بناءا على عدد الأفراد المدرجين على البطاقة، يتم تخصيص 50 جنيها شهريا لكل فرد مسجل على البطاقة حتى الفرد الرابع تصرف في صورة سلع تموينية مدعمة من قائمة السلع المتاحة لدى منافذ البقالين.

أما بالنسبة للفرد الخامس والسادس على البطاقة فيتم تخصيص 25 جنيها شهريا لكل منهما تصرف أيضا في صورة سلع مدعمة، هذا النظام يهدف إلى ضمان توفير الدعم المناسب للأسر وفقا لعدد أفرادها مع مراعاة تقديم سلع تموينية متنوعة تساهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.