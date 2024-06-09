وزارة التربية العراقية تعلن عن رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط العراق

تعد نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2024 للدور الأول في العراق من بين النتائج الأكثر انتظارًا، حيث سوف يتم الإعلان عنها قريبًا عبر موقع وزارة التربية العراقية أو من خلال موقع نتائجنا بالرقم الامتحاني ومن خلال هذا المقال، سنوضح كيفية استخراج نتائج الثالث متوسط دور أول 2024، كما سنذكر كذلك موعد استخراج النتائج.

استعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق للدور الأول لعام 2024

تشغل نتائج الصف الثالث المتوسط حاليًا اهتمامًا كبيرًا لدى كافة الطلاب والطالبات في العراق، حيث يحرص الجميع على معرفة النتائج، وفيما يلي سنذكر خطوات استخراج النتائج

ادخل إلى موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا.

اضغط على عرض نتيجة الصف الثالث المتوسط.

اكتب اسم الطالب والمنطقة التي يقطن فيها.

تدوين رقم الامتحان الذي استخدمه الطالب أثناء امتحاناته.

اضغط على رمز عرض النتيجة.

وسوف تظهر النتيجة فور ظهورها.

يمكن طباعة النتيجة وتحميلها.

نتائج الثالث المتوسط في العراق 2024

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التربية العراقية بخصوص نتائج العراق أن النتائج ستعلن بمجرد انتهاء عملية تصحيح ومراجعة أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب وحتى الآن، لم يتم تحديد موعد محدد للإعلان عن النتائج، حيث يشرف الوزير على عملية التصحيح والمراجعة بدقة لضمان إعلان النتائج بعد اكتمالها تماماً.

موعد اعلان النتيجة

لن تعلن نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2024 قبل اكتمال جميع عمليات التصحيح والمراجعة بشكل كامل، فبعض المعلمين العاملين في لجان التصحيح أشاروا إلى أن التوقعات تدل على زيادة في معدلات النجاح، أما عن درجات التعويض ستقوم الوزارة بحصرها في ثلاث مواد فقط.