شقاوة وضحك طول اليوم.. تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry 2024 على جميع الأقمار الصناعية لمتابعة ممتعة لأشهر كرتون القط والفار

تهتم الأمهات والكثير من الآباء بمعرفة التردد الجديد الخاص بقناة توم وجيري الجديد 2024، حيث تعتبر قناة توم وجيري من أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي كله، والتي تمتلك جمهور كبير وعريق بفضل تقديمها لأروع محتوى للأطفال، وخلال الفترة الأخيرة تصدرت القناة محركات البحث بالتزامن مع إعلان إدارة القناة بتحديث التردد الخاص بها على الأقمار الصناعية المختلفة، وهذا لتحسين جودة الصوت والصورة لتصبح أكثر وضوحاً، ونوافيكم في هذا المقال أحدث تردد قناة توم وجيري.

ما هو تردد قناة توم وجيري الجديد 2024؟

تتمتع قناة توم وجيري بأكبر قاعدة جماهيرية بالنسبة للقنوات المنافسة لها، فهي حريصة تماماً على اختيار كل ما تقدمه القناة عبر شاشتها من أفلام الرسوم المتحركة الممتعة والبرامج المتنوعة والأغاني التعليمية والترفيهية وغيرها، وأهم ما يميز محتوى قناة توم وجيري أنه مناسب مع الفئات العمرية المختلفة، وللاستمتاع بكل ما تقدمه القناة عبر شاشتها إليكم ترددها على جميع الاقمار الصناعية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12149.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ما هو تردد قناة Tom and Jerry على العرب سات

التردد: 11315.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة توم وجيري للأطفال

تعتبر قناة توم وجيري للأطفال واحدة من القنوات الفضائية العربية التي تمتلك شهرة واسعة، فهي مختلفة في محتواها التي تقدمه عبر شاشتها، فهي تقدم محتوى تعليمي يشرح كيفية نطق وكتابة الحروف باللغة الإنجليزية للأطفال الصغار، بالإضافة إلى معرفة أسماء الفواكه والخضروات والأشكال وغيرها، وتتميز بتقديم عدد من الأفلاك الكرتونية المرحة وعلى رأسها كرتون توم وجيري “مغامرات القط والفار”، وكرتون سبونج بوب، وكرتون بطوط وميكي وغيرها.