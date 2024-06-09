احسب الراتب بعد الزيادة .. سلم رواتب الموظفين بالعراق 2024

فهم سلم الرواتب للموظفين في العراق وتغيراته بما في ذلك الزيادات التي قد تطرأ عليها يعتبر موضوعا حيويا يهم العديد من الأشخاص سواء كانوا موظفين حكوميين أو في القطاع الخاص حيث يشكل سلم الرواتب الأساس لتحديد الدخل الشهري للموظفين وتعكس الزيادات في الرواتب التطورات الاقتصادية والسياسية في البلاد كما تؤثر على مستوى المعيشة والقدرة الشرائية للمواطنين في هذا السياق يعد فهم السلم الجديد للرواتب وآثاره على العمالة في العراق مهما للأفراد والمجتمع ككل ويساهم في إلقاء الضوء على الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

معدل الزيادة على الرواتب في العراق 2024

تم الإعلان عن زيادة ملموسة في رواتب المتقاعدين في العراق حيث بلغت نسبة الزيادة تقريباً 50٪ مع بعض الفئات التي حصلت على زيادة تصل إلى 30٪ في حين بدأت الزيادة للفئات الأخرى من حوالي 10٪ على الراتب الأساسي كما يتراوح معدل الرواتب الجديدة للدرجة الأولى من الموظفين في العراق حوالي 20 مليون دينار مع احتساب الزيادة وفقا لجهة العمل الخاصة بالموظف و تم تحديد الحد الأدنى للرواتب في العراق بمبلغ 600 ألف دينار شهرياً وتصل قيمة رواتب الدرجة الثانية حوالي 18 مليون دينار بينما تقدر قيمة رواتب الدرجة الثالثة للموظفين بحوالي 18 مليون دينار أيضا بعد تطبيق الزيادة.

سلم رواتب الموظفين بالعراق 2024 بعد الزيادة