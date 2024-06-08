شقة وعربية ووظيفة .. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 اعرف حقك ومميزات الكارت

يريد العديد من المواطنين خلال تلك الفترة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة عن طريق الرقم القومي، بعد أن أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي ذلك الكارت للأشخاص الذين يكونوا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك الأمر يكون في إطار ماكينة الخدمات المقدمة من الحكومة ورؤية مصر حتى عام 2030، وذلك الكارت له العديد من المميزات المختلفة والمتنوعة التي يمكن للشخص الاستفادة منها عندما يكون حامله؛ لذلك سوف نقوم نحن بتوفير لكم تلك المميزات.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2024

قام التضامن الاجتماعي بالإعلان عن مجموعة من المميزات المتعلقة بكارت الخدمات المتكاملة؛ لذلك سوف نقوم بتوفير لكم تلك المميزات، فهي تتمثل في الآتي:

ذلك الكارت يساعد الأشخاص الذين يكونوا من ذوي الاحتياجات الخاصة تلقي العلاج في المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية مجانًا. يساعد ذلك الكارت على الحصول على الأدوية بسعر منخفض من الصيدليات الخاصة بالتأمين الصحي. يوجد خصم على وسائل النقل العام بنسبة 50% وذلك يكون للأشخاص الحاملين ذلك الكارت. يمكن للطلاب الالتحاق بالمدارس والمعاهد الحكومية مجانًا، كما أن يمكنهم أن يحصلوا على منح دراسية.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024

بعد أن تم الإعلان عن الشروط المتعلقة بالحصول على كارت الخدمات المتكاملة، سوف نقوم بتوفير لكم تلك الشروط حتى تكونوا على علم بها وهي:

يجب أن يكون المتقدم حامل الجنسية المصرية.

يجب أن يكون المتقدم حامل للإعاقة بنسبة 40% على الأقل.

أن يكون المتقدم مسجل في الإعاقة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.

إحضار صورة شخصية حديثة وصورة من بطاقة الرقم القومي.

خطوات الاستعلام كارت الخدمات المتكاملة 2024

يمكنكم جميعكم الآن التسجيل في بوابة وزارة التضمن الاجتماعي لكي تستطيعوا الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بكل سهولة، حيث يجب عليكم عند التسجيل كتابة جميع البيانات المطلوبة وإرسال جميع المستندات والأوراق المطلوبة والتأكد من البيانات التي تمت كتابتها، وسوف يظهر لكم رقم الطلب الخاص بكم يجب الاحتفاظ به، ثم الضغط على أيقونة الاستعلام وفي حالة قبول طلبكم قوموا بحجز موعد إصدار الكارت.