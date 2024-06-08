جبال حسنات .. موعد وقفة عرفة 2024 في كل الدول العربية وما هو فضلها ؟

يعتبر يوم عرفة من أفضل الأيام في السنة عند جميع المسلمين في جميع أنحاء الوطن العربي، ويعتبر الوقوف بعرفة ركنًا رئيسيًا من أركان الحج ويفضل العديد من المسلمين الدعاء في ذلك اليوم للتكفير عن ذنوبهم والإكثار من الأعمال الصالحة مثل الصيام والصدقة والزكاة وقراءة القرآن الكريم؛ لذلك قامت المحكمة العليا يوم الخميس الماضي بالإعلان عن أن غرة شهر ذي الحجة من المفترض أنها كانت يوم الجمعة الموافق سبعة من شهر يونيو.

ما هو أجر صيام يوم عرفة 2024؟

روي الإمام مسلم وغيره أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وذلك الحديث يدل على فضل صيام يوم عرفة، فهو يكون خاص بتكفير ذنوب سنتين بمعنى أن يتم تكفير ذنوب السنة الماضية والسنة القادمة، ويستحب عند الله في ذلك اليوم الإكثار من الأعمال الصالحة في الأيام العشر من ذي الحجة خصوصًا في يوم عرفة.

موعد وقفة عرفة في كل الدول العربية 2024

من المعروف أن يوم عرفة هو يكون اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وهو يكون يوم وقفة عيد الأضحى المبارك، وسوف يأتي ذلك اليوم يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجاري، وتم تحديد ذلك الموعد بعد ثبوت رؤية هلال ذي الحجة وغرة الشهر ويستحب عند الله الإكثار من الدعاء في ذلك اليوم وحمد الله على جميع نعمه وقراءة القرآن الكريم والصيام والتوبة من الذنوب فهو يكون يوم استثنائيًا مباركًا.

توقيت وقفة عرفة 2024

من المفترض أن تكون وقفة عرفة بين زوال الشمس حيث ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين ثم وقف بعرفة حتى غروب الشمس، ووضح الحكمة من الوقوف بعرفة عند جبل عرفات وشبه ذلك الوقوف بأنه يشبه وقوف يوم القيامة، حيث تبعث كل أمة مع نبيها وتطلب النجاة من الله عز وجل المغفرة.