تردد قناة الفجر الجزائرية 2024… وشاهد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164 بجودة عالية

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024، يمكن الآن للمشاهدين متابعة قناة الفجر الجزائرية التي تبث مسلسل “قيامة عثمان”، عبر مختلف الأقمار الصناعية، حيث أصبحت ترددها متاحًا على جميع الأقمار الصناعية المتاحة، تعمل القناة على نقل كافة حلقات المسلسل منذ بداية عرضه، حيث يتابع العديد من المشاهدين هذا المسلسل بشغف، ويسعون لمشاهدة الحلقة فور عرضها، نظرًا لشهرته وإثارته الكبيرة بين الجماهير.

“قيامة عثمان” يعتبر واحدًا من أبرز المسلسلات التاريخية المميزة، والتي تحظى بشعبية كبيرة في الجزائر وخارجها، حيث يستمتع المشاهدون بمتابعة الأحداث المشوقة والمثيرة التي تروي قصة حياة السلطان عثمان بن أرطغرل وتأسيس الدولة العثمانية. يتميز المسلسل بجودة الإنتاج والأداء الفني المتقن، مما يجعله محط جذب لعدد كبير من المشاهدين.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

أعلنت إدارة قناة الفجر الجزائرية عن توفر ترددات جديدة للقناة على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات وهي الخطوة التي كان ينتظرها عدد كبير من متابعي مسلسل قيامة عثمان وهو من بين أشهر المسلسلات التاريخية في الوقت الحالي وقد تم الكشف عن هذه الترددات كما يلي:

بالنسبة لتردد القناة على القمر الصناعي النايل سات يمكن للمشاهدين الاستمتاع بالمسلسل من خلال البيانات التالية:

تردد القناة: 12034.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

تردد القناة: 10796.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي H.

هذه الترددات الجديدة توفر للجمهور فرصة ممتازة لمتابعة مسلسلهم المفضل بسهولة ويسر وتعزز من تواجد قناة الفجر الجزائرية على الساحة الإعلامية بشكل أكبر وأوسع.