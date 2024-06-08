خلي بالك .. أسباب وقف معاش تكافل وكرامة 2024 اعرفها قبل ما معاشك يقف

معاش تكافل وكرامة من أفضل المعاشات التي يتم تقديمها من قبل الحكومة المصرية إلى المواطنين المصريين بهدف مساعدتهم على أن تصبح حياتهم بشكل أفضل مما هي عليه، ولكي يستطيعوا الصرف على أسرتهم، كما أن ذلك المعاش يساعد المصريين على تلبية احتياجاتهم الاقتصادية والأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، ولكن يوجد بعض الحالات التي يتم إيقاف صرف معاش تكافل وكرامة لهم؛ لذلك سوف نتعرف عن تلك الأسباب من خلال مقالنا هذا والعديد من الأمور المتعلقة به.

أسباب وقف معاش تكافل الكرامة 2024

يوجد مجموعة من الأسباب المتعلقة بوقف معاش تكافل وكرامة؛ لذلك سوف نقوم بتوفير لكم تلك الأسباب حتى تكونوا على علم بها وهي تتمثل في الآتي:

أن يكون المتقدم لديه قطعة أرض زراعة وتكون أكثر من فدان. لن يكون المتقدم يمتلك جرار زراعي أو سيارة نقل أو أجرة أو يمتلك سيارة ملاكي. يتم رفض المعاش في حالة أن يكون المتقدم لديها ملكية عمل شخصي أو ملكية خاصة أو عقارات. يكون أبناء المتقدم في أحد المدارس الخاصة.

شروط صرف معاش تكافل وكرامة 2024

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن شروط استمرارية صرف معاش تكافل وكرامة خلال فترة الاستحقاق وتتمثل تلك الشروط الآتي:

إذا كنتم ترغبون في استمرار صرف معاش تكافل وكرامة يجب ألا تكونوا مستفيدين من معاش تأميني آخر.

أن تكونوا من ذي الإعاقة.

يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.

أن يكون المتقدم لا يعمل بأجر تأميني يزيد عن 400 جنيه.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير طريقة للمواطنين لكي يستطيعوا الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بكل سهولة دون الحاجة إلى الذهاب إلى الأماكن المخصصة لصرف المعاش لكي يقوموا بالاستعلام عنه، وأيضًا لتجنب عملية الازدحام التي تحدث في تلك المكاتب، حيث يجب على المواطنين الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي وكتابة الرقم القومي وكتابة البيانات المطلوبة، وسوف يتم الإعلان بشكل مباشر عن كل البيانات المتعلقة بذلك المعاش.