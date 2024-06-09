خطوات المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 والشروط المطلوبة للتقديم 

حصول الأفراد على البطاقة الوطنية في العراق يعتبر خطوة أساسية و ضرورية لتحديد هويتهم وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الحكومية والخاصة المتاحة في البلاد وتعتبر البطاقة الوطنية وثيقة رسمية تثبت هوية الفرد وتحمل معلومات شخصية مهمه مثل الاسم وتاريخ الميلاد والجنسية مما يسهل على الحكومة والجهات المعنية التعامل مع المواطنين وتقديم الخدمات لهم بشكل أفضل وأكثر كفاءة في هذا السياق تنظم الحكومة العراقية إصدار البطاقة الوطنية وتحدد شروط ومتطلبات الحصول عليها، مما يجعل عملية الحصول على البطاقة الوطنية عملية هامة يجب على الأفراد الاهتمام بها.

خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024

هناك مجموعة من الخطوات المفصلة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق بشكل أفضل:

يبدأ المستخدمون بزيارة المنصة الرسمية لمديرية شؤون البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق عبر الإنترنت اضغط هنا

يتم الدخول إلى خدمة استمارة البطاقة الوطنية على المنصة وملء البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهاتف وغيرها من المعلومات الشخصية.

بعد ملء الاستمارة يجب على المستخدمين تحميل المستندات المطلوبة مثل صورة من بطاقة الهوية وشهادة الميلاد.

يجب على المستخدمين التحقق من صحة المعلومات التي تم إدخالها قبل النقر على زر الإرسال.

بعد تأكيد البيانات ورفع المستندات يمكن للمستخدمين اختيار موعد ملائم لتسلم البطاقة الوطنية الموحدة.

يتوجب على المستخدمين الحضور في الموعد المحدد لتسلم البطاقة الوطنية الموحدة دون تأخير.

شروط التقديم على البطاقة الوطنية الموحدة

هناك مجموعة من الشروط المطلوبة للحصول على البطاقة الوطنية في العراق تتضمن عادة النقاط التالية: