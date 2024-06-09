منعيش في الصيف...طريقة عمل عصير الرانى الخوخ بألذ طعم ورائع بطريقة الكافيهات الراقية

في فصل الصيف عندما ترتفع درجات الحرارة وتزداد النشاطات والفعاليات الخارجية، تبحث الكثير من السيدات عن مشروبات طبيعية وممتعة للحفاظ على ترطيب الجسم والشعور بالانتعاش والنضارة، واحد من أبرز هذه المشروبات المفضلة هو عصير الخوخ الرائع، والذي غالبًا ما يتم شراؤه من الخارج بأسعار مرتفعة ومع ذلك، فإن تحضير عصير الخوخ في المنزل أمر سهل وبأسعار اقتصادية، فباستخدام مكونات بسيطة وطازجة يمكنك إعداد هذا المشروب اللذيذ والمنعش في وقت قصير، دون الحاجة للذهاب للخارج والدفع مقابل أسعار مرتفعة كل ما تحتاجينه هو بضع ثمرات خوخ، الماء البارد والسكر، في هذا المقال، سنقدم لك المقادير الكاملة واحد الخطوات السهلة لتحضير عصير خوخ منزلي طازج ولذيذ، ليساعدك على البقاء مرطبة ونشيطة خلال الأجواء الحارة لفصل الصيف.

طريقة عمل عصير الرانى الخوخ

المكونات:

4 ملاعق كبيرة سكر

6 حبات خوخ ناشف

6 حبات خوخ طري

كمية قليلة من الماء

الطريقة:

في وعاء كبير، ضعي الخوخ الناشف المغسول والمقطع إلى مكعبات صغيرة ثم أضيفي السكر واتركيه لمدة ساعة واحدة على الأقل. بعد ذلك، انقلي مزيج الخوخ والسكر إلى قدر وضعيه على نار متوسطة، مع التحريك من حين لآخر، حتى يصبح الخوخ طريًا. في الخلاط الكهربائي، ضعي الخوخ الطري المقشر والمنزوع النوى، وأضيفي كمية قليلة من الماء واخلطي جيدًا حتى الحصول على عصير ناعم. صفي العصير باستخدام منخل ناعم، ثم أضيفي قطع الخوخ الصغيرة إليه. ضعي العصير في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل قبل التقديم. صبي العصير في أكواب وقدميه بارداً ومنعشاً. يتميز عصير الرانى الخوخ بلمسة حلوة ولذيذة، مع قوام كريمي ناعم. يمكن تقديمه كمشروب منعش في أيام الصيف الحارة.

مقادير عصير الخوخ

3 ثمرات خوخ

3 أكواب ماء بارد

نصف كوب سكر

خطوات تحضير عصير الخوخ: