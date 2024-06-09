شركة أرامكو.. اسعار البنزين بالسعودية اليوم 9 من يونيو 2024

اسعار البنزين بالسعودية اليوم 9 من يونيو 2024، يتغير سعر البنزين على الصعيد العالمي بانتظام ويمكن أن تكون هذه التغيرات طفيفة أو مرتفعة وهناك عدة عوامل تلعب دورا في تحديد أسعار المشتقات النفطية في السعودية، من بينها أسعار النفط العالمية والطلب العام على البنزين وتكاليف النقل وهامش الربح للمصافي، ومعدلات الضرائب، لذلك يقوم في اليوم العاشر من كل شهر شركة أرامكو في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن الأسعار الجديدة والمحدثة لهذه المواد وهو ما يعتمد على عدة عوامل اقتصادية ومالية.

اسعار البنزين بالسعودية اليوم 9 من يونيو 2024

تثبت هذه الأسعار الثابتة استقرار الأسواق وعدم وجود تقلبات كبيرة في أسعار الوقود خلال الفترة المذكورة يعزى ذلك إلى عدة عوامل، منها استقرار أسعار النفط العالمية واستمرارية السياسات الاقتصادية المتبعة، لم تشهد أسعار الوقود أي تغييرات جوهرية على مدى الأشهر العديدة الماضية حيث استقرت على قيمها الحالية يوضح الجدول التالي تفاصيل الأسعار:

بنزين 95 يبلغ سعر لتر البنزين 95 حاليا 2.33 ريال سعودي.

بنزين 91 يبلغ سعر لتر البنزين 91 حاليا 2.18 ريال سعودي.

سعر الديزل في السعودية

تم الإعلان من قبل شركة أرامكو الشركة النفطية السعودية العملاقة، عن سعر الديزل لشهر يونيو 2024 في المملكة العربية السعودية وفقا لهذا الإعلان وصل سعر الديزل إلى 1.15 ريال لكل لتر، مما يمثل السعر الجديد الذي تم تحديده لهذا الشهر.

يعتبر الديزل أحد أنواع الوقود الهامة التي تستخدم على نطاق واسع في السعودية، حيث يستخدم في عمليات النقل والتشغيل الصناعي والزراعي تعتبر أسعار الوقود مؤشرا هاما للاقتصاد حيث تؤثر على تكلفة الحياة والأعمال التجارية.