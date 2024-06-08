أوبو تقدم هاتف الذكاء الاصطناعي.. تعرف على مواصفات هاتف Oppo Reno 12 Pro الجديد

يُعد هاتف Oppo Reno 12 Pro من أحدث إصدارات شركة أوبو، ويأتي بمواصفات تقنية متقدمة وإمكانيات مدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مما يجعله خيارًا مميزًا لعشاق الهواتف الذكية، فيما يلي تفاصيل مواصفات هذا الهاتف:

مواصفات هاتف Oppo Reno 12 Pro

هذا ويتميز هاتف Oppo Reno 12 Pro بالعديد من المواصفات ومنها:

المعالج: يتميز هاتف Oppo Reno 12 Pro بمعالج ميديا تك Dimensity 9200 ثماني النواة.

الذاكرة والرام: يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 أو 512 جيجابايت مع 12 أو 16 جيجابايت رام.

الكاميرا الأمامية: بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.0.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية، الأولى بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8، الثانية بدقة 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة 8 ميجابكسل.

الشاشة: شاشة AMOLED بقياس 6.7 بوصة، وتصل درجة سطوعها إلى 1200 شمعة.

نظام التشغيل: يعمل بنظام أندرويد 14 مع واجهة أوبو Color OS 14.1.

البطارية: سعة 5000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 80 واط.

أهم مميزات هاتف Oppo Reno 12 Pro

التصميم والألوان: تصميم أنيق وخفيف الوزن، متوفر بألوان جذابة تشمل الذهبي، الفضي، والبنفسجي.

البطارية: بطارية تدوم لفترة طويلة بسعة 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 80 واط.

مقاومة الماء والغبار: حاصل على شهادة IP56 لمقاومة الماء والغبار، مما يجعله متينًا للاستخدام في ظروف متنوعة.

الشاشة: شاشة كبيرة بجودة FHD من نوع AMOLED توفر تجربة مشاهدة ممتازة.

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