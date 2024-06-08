رابط نتيجة الثالث المتوسط العراق 2024 جميع المحافظات بداية من البصرة والكرخ والرصافة وباقي المحافظات العراقية التي تنتظر نتائج الثالث المتوسط قبل عيد الأضحى المبارك، خاصة وأن الاختبارات انتهت منذ أكثر من 5 ايام تقريبا ومنذ هذا الوقت والتساؤلات تتزايد حول موعد إعلان نتيجة الثالث متوسط، تلك النتيجة التي يترقبها ما يقارب من تسعمائة ألف طالب وطالبة خاضوا الامتحانات في السابع والعشرين من الشهر الماضي.

رابط نتيجة الثالث المتوسط العراق 2024 جميع المحافظات

تتمكن التلاميذ وأولياء الأمور في الصف الثالث المتوسط الاطلاع على كافة تفاصيل نتائج الثالث متوسط في العراق من خلال موقع وزارة التربية العراقية ومن خلال موقع نتائجنا الرسمي، بعد اعتمادها رسمياً من قبل وزارة التربية العراقية الدكتور ابراهيم الجبوري، الذي قدم التحية لكل العاملين في المنظومة التعليمية العراقية على ما بذلوه منذ اليوم الأول في الامتحانات من جهد وعرق لأجل أن توفر كافة سبل الراحة للطلاب والطالبات أثناء مدة الاختبارات، لهذا نود أن نبين لكم لينك نتيجة الثالث المتوسط 2024.

الاستعلام نتائج ثالث متوسط العراق 2024

يمكن من الآن فصاعدا التعرف على إجراءات الحصول على نتيجة الثالث المتوسط في العراق والتي تتم عن طريق عدة خطوات بسيطة جاءت كالتالي:

الولوج إلى موقع نتائجنا .

. التوجه إلى القائمة الرئيسية.

النزول أسفل الصفحة الأولي.

التوجه إلى ملفات نتائج الثالث المتوسط.

اختيار المحافظة التابعة لك.

الضغط على مربع تنزيل النتيجة.

لحظات وتظهر النتيجة أمامك بصيغة pdf.

كما يمكنك ايضا استخراج النتيجة من موقع وزارة التربية العراقية عن طريق تسجيل الدخول والتوجه إلى النتائج النهائية للدور الأول ثم إضافة البيانات المطلوبة والضغط على أيقونة استعلام، إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح رابط نتيجة الثالث المتوسط العراق 2024 جميع المحافظات عبر نتائجنا + موقع وزارة التربية.