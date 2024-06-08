رجعي شبابك وأخفي الشعر الأبيض بخلطة الخميرةالرائعة لعلاج الشيب المبكر

الخميرة هي أحد المكونات الطبيعية التي تتمتع بفوائد جمة للشعر، فهي تعمل على تحسين صحة الشعر وإعادة إشراقه، وتسهم في الوقاية من ظهور الشيب ويعود ذلك إلى احتواء الخميرة على مجموعة من العناصر الغذائية الهامة للشعر مثل الفيتامينات والمعادن والبروتينات، وتستخدم الخميرة في العديد من الطرق لصحة وجمال الشعر فهي تدخل في تركيبة صبغات الشعر لإخفاء الشعر الأبيض، كما يمكن استخدامها في خلطات منزلية للحد من ظهور الشيب وسوف نستعرض في هذا المقال أبرز استخدامات الخميرة لرعاية الشعر والحفاظ على لونه الطبيعي.

خلطة الخميرة لعلاج شيب الشعر

الخميرة هي من المكونات الطبيعية المميزة والغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للشعر فهي تساعد في تعزيز صحة فروة الرأس وتقوية مناعتها، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على لون وجودة الشعر، من الممكن استخدام الخميرة بما تحتوي عليه من مغذيات في خلطة طبيعية تساعد على تحسين لون الشعر وزيادة لمعانه وقوته، مع التخلص من مشكلة الشعر الأبيض وفيما يلي مكونات وخطوات تحضير هذه الوصفة السهلة والفعالة:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

1/4 كوب من زيت الزيتون

2 ملعقة من عصير الليمون

1 ملعقة من زيت جوز الهند

2 ملعقة من نشا الذرة

الخطوات:

ضعي الخميرة الفورية في وعاء مناسب. أضيفي زيت الزيتون، زيت جوز الهند، وعصير الليمون إلى الخميرة، ثم قومي بخلط المكونات جيدًا. أضيفي نشا الذرة إلى الخليط لتكوين قوام متماسك. طبقي الخليط على شعرك، واتركيه لمدة نصف ساعة على الأقل. اشطفي الشعر بالماء الفاتر بعد ذلك.

خلطة الخميرة والقرنفل لعلاج الشيب

المكونات:

2 ملعقة كبيرة خميرة

2 ملعقة كبيرة قرنفل مطحون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة عسل

2 ملعقة كبيرة زيت أرجان

1 ملعقة كبيرة خل

طريقة التحضير والاستخدام:

ضعي جميع المكونات في وعاء واخلطيهم جيدًا حتى يتجانس الخليط. قسمي شعرك إلى أجزاء وطبقي الخلطة على فروة الرأس والشعر بالتساوي. اتركي الخلطة على الشعر لمدة 40 دقيقة. بعد ذلك، اشطفي الشعر جيدًا بالماء الدافئ. كرري هذه العملية مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج وللوقاية من الشيب.

تساعد هذه الخلطة على تقوية بصيلات الشعر وتحفيزها لإنبات الشعر الطبيعي وكما تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الشعر من الشيب المبكر.