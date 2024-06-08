هاتف عالى الجودة وسعره حنين وعلى قد ايدك.. تعرف على مواصفات هاتف HONOR X8

في عالم التكنولوجيا المتطور يعد الهاتف الذكي جزءا أساسيا من حياة الناس حيث يسهل على المستخدمين التواصل والترفيه وإنجاز المهام اليومية بكفاءة أكبر واحدة من الشركات المبتكرة في هذا المجال هي HONOR التي تعرف بتقديم هواتف عالية الجودة بأسعار معقولة ومن بين الإصدارات المنتظرة هو هاتف HONOR X8 الذي يشتمل على مواصفات مثيرة للاهتمام وتصميم أنيق سيسعد العديد من الأشخاص في الدول العربية بمعرفة المزيد عن مواصفات هاتف HONOR X8 وأسعاره في منطقتهم

مواصفات هاتف HONOR X8

هناك العديد من المواصفات الموجودة في هاتف HONOR X8 حيث يعد الهاتف واحدا من الأجهزة الذكية الرائدة التي تقدم أداء قويا ومميزات متطورة بأسعار مناسبة فمن أهم مميزات هذا الهاتف:

وجود معالج Snapdragon 680 مع تقنية 6 نانومتر يعني أداء سلسا وفعالية في استهلاك الطاقة.

الذاكرة الداخلية الكبيرة والذاكرة العشوائية السخية تضمن تخزين كبير وتجربة استخدام سلسلة.

وجود كاميرا رباعية عالية الجودة وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل ستتمتع بالتقاط صور رائعة وسلفى مميز وتقدم الشاشة الكبيرة بدقة FHD تجربة مشاهدة ممتازة.

توفر بطارية بسعة 4000 مللي أمبير استخداما طويل الأمد.

يتميز الهاتف بتصميم أنيق وخفيف الوزن وتوفير العديد من المزايا المفيدة مثل دعم استخدام شريحتين وتقنية الشحن السريع يبدو أن HONOR X8 يعد خيارا ممتازا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف متطور بسعر مناسب.

سعر هاتف HONOR X8

سعر هاتف HONOR X8 في الدول العربية يتراوح بين 700 ريال في السعودية و 700 درهم في الإمارات و 7900 جنيه في مصر حيث يعتبر هذا السعر مناسبا مقارنة بالمواصفات التي يقدمها الهاتف ويجعله خيارا جذابا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بأداء قوي وسعة تخزين كبيرة بسعر معقول.