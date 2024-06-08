“من هنا” .. نتائج الثالث المتوسط 2024 دور اول بالعراق من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

إسلام رمضان تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“من هنا” .. نتائج الثالث المتوسط 2024 دور اول بالعراق من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

يمكن الآن الاستعلام على نتائج الثالث المتوسط للعام 2024 في الدور الأول عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التربية العراقية، حيث سنقدم لكم شرحا مفصلا حول الخطوات اللازمة للتحقق من هذه النتائج، التي ينتظرها الطلاب بشغف كبير، والمقرر إصدارها على هيئة ملفات PDF عبر الموقع الرسمي للوزارة.

استعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 دور اول بالعراق

من المنتظر أن تتاح نتائج الثالث المتوسط لعام 2024 عبر الإنترنت، حيث سيتم إتاحة هذه النتائج إلكترونيا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية فور الانتهاء من عملية رفعها، وستكون متوفرة أيضا في جميع المدارس، وعلى الرغم من أن الوزارة لم تحدد بعد موعدا رسميا لإعلان النتائج إلكترونيا، إلا أنها أكدت أنه سيتم الإعلان عنها عبر الإنترنت فور جاهزيتها، تابعوا معنا في الفقرة التالية لنوضح لكم الخطوات اللازمة للاستعلام عن النتائج عبر الإنترنت.

نتائج الثالث المتوسط
“من هنا” .. نتائج الثالث المتوسط 2024 دور اول بالعراق من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

ما هي طريقه الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط بالعراق 2024

من أجل أن يتم الاستعلام على نتائج الثالث المتوسط لعام 2024 في العراق، يمكنكم إتباع الخطوات البسيطة التي سوف نعرضها لكم خلال الآتي:

  1. في البداية يجب زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العراقية.
  2. بعد ذلك يجب أن يتم النقر على الخيار المخصص لنتائج الصف الثالث المتوسط.
  3. بعدها يجب إدخال الاسم الرباعي في المكان المحدد لذلك.
  4. ثم يتم بعد ذلك تحديد المحافظة التي تنتمي إليها.
  5. بعدها يجب كتابة الرقم الامتحاني في الحقل المعد له.
  6. وأخيرا يجب الضغط على زر الاستعلام وذلك من أجل عرض النتائج فورا.
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معلومات الكاتب
إسلام رمضان

حاصل على ليسانس «أصول دين» جامعة الأزهر، أحب متابعة الأخبار والكتابة عنها والبحث بشكل واسع عن كل كلمة في الخبر

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