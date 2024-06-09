تشغيل شفرات جاتا 5 (مجانية وبمميزات رائعة) طريقة مضمونة 100%

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
تشغيل شفرات جاتا 5 (مجانية وبمميزات رائعة) طريقة مضمونة 100%
تشغيل شفرات جاتا 5

شفرات جاتا هي التي تمنح اللاعب الكثير من التميز كما أنه يمكن تشغيل شفرات جاتا 5، بكل سهولة ويسر وبطرق معروفة ومشهورة، حيث تمنح شفرات جاتا اللاعب الكثير من المميزات الإضافية والتي تجعل اللعبة تصبح أكثر روعة وإثارة، والأهم من معرفة تشغيل الشفرات الحصول على تلك الشفرات، وهو ما نوضحه بالتفصيل معكم من خلال هذا التقرير وهو تشغيل الشفرات والحصول عليها.

تشغيل شفرات جاتا 5

يمكن لكافة اللاعبين القيام بتشغيل شفرات جاتا 5 وذلك من خلال طريقتين مشهورتين وهما:

  • يمكن إدخال شفرات جاتا بكل سهولة ويسر وذلك بعد الحصول من خلال وحدة التحكم على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
  • أو يمكن إدخال الكود من خلال الهاتف المحمول الذي يكون مع الشخصية التي تكون في وضع اللعب القصصي.
  • وعندما يقوم المواطن بإدخال كود الغش بالطريقة الصحيحة، يظهر أسفل الشاشة رسالة تؤكد ذلك.

شفرات غش في لعبة جاتا 5

يعد الحصول على شفرات غش للعبة جاتا من الأمور المهمة وهي اتي قبل خطوة تشغيل شفرات جاتا 5، وإليكم أهم شفرات الغش المنتشرة على الإنترنت وهي تتمثل في التالي:

  • شفرة الهواتف المحمولة الاسود: 1-999-367-3767 (EMP DROP)
  • وضع السكر شفرة 1-999-547-861 (LIQUOR)
  • شفرة الذخيرة المتفجرة: 1-999-444-439 (عالية EX)
  • شفرة ضربات اليد المتفجرة: 1-999-468-42637 (الأيدي الساخنة)
  • الحركة السريعة شفرة 1-999-228-8463 (CATCH ME)
  • السباحة السريعة شفرة 1-999-468-44557
  • الرصاص المشتعل شفرة 1-999-462-363-4279
  • لا تقهر شفرة 1-999-724-654-5537 (PAIN KILLER)
  • المستوى المطلوب الأدنى شفرة 1-999-529-93787.
  • اعلى مستوى درع وصحة شفرة 1-999-887-853.
  • المظلة شفرة 1-999-759-3483.
  • رفع المستوى المطلوب شفرة 1-999-384-48483.
  • إعادة الشحن شفرة 1-999-769-3787.
  • Skyfall الهبوط شفرة 1-999-759-3255.
  • التصويب بالحركة البطيئة شفرة 1-999-332-3393.
  • القفز الفائق شفرة 1-999-467-8648.
  • الأسلحة شفرة 1-999-866-587.
  • الحصول على مركبة BMX المميزة شفرة 1-999-226-348.
  • الحصول على مركبة الصقر شفرة 1-999-289-9633.
  • الحصول على مركبة شفرة 1-999-465-3461.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
سعر صرف 100 دولار في العراق مقابل الدينار العراقي في البورصات الرئيسية السبت 8 حزيران ٢٠٢٤
إنضم لقناتنا على واتساب