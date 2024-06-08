سعادة أطفالك مع لولو! استقبل تردد قناة وناسه الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية بأعلى جودة

يعد تردد قناة وناسه من أهم القنوات الفضائية التي يريد الكثير من الآباء معرفتها، وذلك بفضل محتوى القناة المتميز الذي أهلها لتكون من أشهر وأفضل القنوات على مستوى جميع أنحاء الوطن العربي، حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من أفضل الأناشيد والأغاني الحصرية والجديدة التي يفضلها الأطفال، وسوف نوضح لكم هذا التردد بشكل مفصل خلال مقالنا.

تردد قناة وناسه الجديد

يمتلك تردد قناة وناسة قاعدة جماهيرية عريقة يريدون الاطلاع بشكل مستمر على كل ما هو جديد في تردد القناة، وذلك بفضل محتوى القناة الترفيهي والتعليمي المتميز الذي مكنها من كسب قلوب المتابعين الصغار، وسوف نوضح لكم تردد القناة ذن القناة عل. القمر القمر الصناعي نايل سات فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11470.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: SD.

تردد قناة وناسه على عرب سات

تمكنت قناة وناسه من اكتساب شعبية كبيرة في مختلف أنحاء الوطن العربي، وكما نعلم جميعًا أن القمر الصناعي عرب سات يكون خاص بدول الخليج، ولم تنسى قناة وناسة أطفالنا في هذه الدول حيث وفرت لهم تردد يمكن من خلاله تثبيت القناة بكل سهولة على جهاز الاستقبال الخاص بهم، وذة التردد يتمثل فيما يلي:

القمر الصناعي عرب سات تردد القناة 11270 معامل تصحيح الخطأ 3/4 معدل الترميز 27500 جودة القناة HD

معلومات عن قناة وناسه

من أهم الأمور التي يجب معرفتها عن قناة وناسة هو أن هذه القناة تقدم محتواها بشكل مستمر طوال الـ 24 ساعة دون أي انقطاع، كذلك فإن القناة مجانية تمامًا حيث أنها لا تتطلب دفع أي رسوم اشتراك لمشاهدة أغانيها وأناشيدها الممتعة، الأمر الذي جعلها واحدة من أفضل القنوات التي يمكن للآباء تشغيلها لأبنائها في أوقات فراغهم.