تردد قنوات الاطفال بعد التعديلات الجديدة.. نزلها واخلص من زن العيــال طول النهار

تردد قنوات الأطفال من أكثر الترددات التي يتم البحث عنها خلال هذه الفترة، حيث يريد الآباء والأمهات مشاهدة آمنة لأطفالهم يشعرون بالأمان عند تشغيلها، وأيضا قنوات تقدم لهم معلومات مهمة ومفيدة لهم، ومن أبرز هذه القنوات هي قناة وناسة وقناة توم وجيري وقناة بطوط وغيرها كثيرا، وسنقوم بعرض تردد هذه القنوات خلال سطور المقال.

تردد قنوات الاطفال

نعرض لكم مجموعة من أفضل تردد قنوات الاطفال الآمنة على الأطفال أثناء المشاهدة، والتي من أبرزها تردد قناة وناسة.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

تردد وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: ⅚.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

تردد قناة توم وجيري

من أفضل تردد قنوات الافلام أيضا تردد قناة توم وجيري، حيث يمتلئ محتوى هذه القناة بالعديد من المغامرات الشقية بين القط والفأر، ويكون ترددها كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد : 11354

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

عامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة : HD.

تردد قناة توم وجيري الجديد على عرب سات

القمر : عرب سات.

تردد القناة: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

عامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة :SD.

تردد قناة بطوط

من أمتع تردد قنوات الأطفال أيضا قناة بطوط حيث تعرض مجموعة من الأفلام المضحكة والأناشيد المسلية للأطفال، ويكون ترددها الجديد كالآتي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11594.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل التصحيح: ⅚.

تردد قناة بطوط على نايل سات