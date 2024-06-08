الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة الأخيرة رقم 79 المقرر نزولها في حساب المستفيدين يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، وفقا لما تم الكشف عنه من إدارة الموارد البشرية في الآونة الأخيرة، تلك الدفعة التي ينتظرها قطاع كبير جداً من المواطنين نظراً لكونها تأتي قبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، المقرر لها يوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر يونيو 2024، لذلك نوضح لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل كيفية الاستعلام عن حساب المواطن.

الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة الأخيرة

تزامناً مع موعد صرف حساب المواطن الدفعة رقم 79 يبدأ الكثير من المواطنين السعوديين البحث عن آلية الاستعلام عن قيمة حساب المواطن لهذا الشهر، حيث تتم آلية الاستعلام عن حساب المواطن كالتالي:

التوجه إلى موقع حساب المواطن .

. تسجيل الدخول إلى حساب المواطن برقم الهوية والاسم.

سجل الرمز المرئي.

الضغط على حسابك.

التوجه إلى نتائج الأهلية.

التعرف ما إذا كنت مؤهل أو غير مؤهل.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

الدخول إلى موقع حساب المواطن .

. الضغط على إنشاء حساب جديد من خلال إضافة بعض البيانات.

سجل بيانات الهاتف، كلمة المرور، رمز التأكيد.

انشئ كلمة المرور الخاصة بك.

توجه إلى الخدمات الإلكترونية.

اضف المعلومات والبيانات المطلوبة.

أرفع المستندات المطلوبة.

الضغط تقديم.

بعدها قم بالدخول إلى حساب المواطن بالاسم وكلمة المرور.

توجه إلى نتائج الأهلية.

الاستعلام عن نتائج الأهلية، ومنها تعرف على تفاصيل الدفعة الجديدة من حساب المواطن.

إلي هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا المقال الذي كشفنا فيه خطوات الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة الأخيرة 79 وخطوات التسجيل بعد التعديل.