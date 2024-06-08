مرتباتهم بتعدي الـ 10,000 غير الحوافز والمكافآت.. وظائف وزارة العمل بدون مؤهلات بتاريخ اليوم ( متاحة في أكثر من 17 محافظة )

وظائف وزارة العمل بدون مؤهلات،من أكثر المواضيع التي لاقت اهتمام أغلب الشباب، حيث دائما ما تحرص الحكومة المصرية على توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة، لذلك تقوم جميع مؤسسات الدولة بتوفير فرص عمل ومن أهم هذه المؤسسات وزارة العمل المصرية التي تعمل على نشر اعلانين في الشهر عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص.

وظائف وزارة العمل بدون مؤهلات

تقوم وزارة العمل بنشر كل 15 يوم إعلان عن الوظائف الخالية وقد جاءت على النحو التالي:

قامت وزارة العمل بالاعلان عن نشرة وظيفية لأكثر من 3000 فرصة عمل شاغرة.

تتوفر هذه الفرص في أكثر من 15 محافظة في الجمهورية.

عدد الشركات المشاركة نحو 55 شركة من القطاع الخاص.

تناسب الوظائف العديد من الشباب.

هناك وظائف تتطلب مؤهلات عالية وأخرى بدون مؤهل.

تقوم النشرة بتوفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة.

الحد الأدنى لهذه الوظائف مناسبة للأجور في الدولة.

التقديم على الوظائف المطلوبة

لكي يتم التقديم على وظائف وزارة العمل يجب اتباع الخطوات التالية:

يتم التقديم في شهر مايو الجاري.

يكون التقديم للوظائف عن طريق مديريات العمل التابعة للوزارة في كل محافظة.

من الممكن التقديم عبر مكتب الإدارة العامة للوزارة ويكون مقرها مدينة نصر.

يمكن التقديم ايضا من خلال الاتصال على ارقام وعناوين الشركة الطالبة للوظيفة.

مستندات التقديم في وظائف وزارة العمل

على جميع في التقديم لوظائف وزاره العمل تحضير المستندات والوثائق التالية: