كيفية التقديم للحصول على وظيفة تطوعية في جمعية الشارقة الخيرية بالإمارات 2024

تعتبر جمعية الشارقة الخيرية من المؤسسات الرائدة في مجال العمل الإنساني والتطوعي، حيث تسعى لتعزيز روح المبادرة والمسؤولية الاجتماعية لدى الأفراد، كما تتيح الجمعية فرص التطوع لجميع الأعمار والجنسيات، مما يجعلها منصة مثالية للراغبين في المساهمة في خدمة المجتمع.

خطوات التقديم على وظائف جمعية الشارقة الخيرية

للتقديم في جمعية الشارقة الخيرية يجب عليك إتباع الخطوات التالية:

زيارة صفحة التقديم: قم بالدخول إلى صفحة تقديم طلبات التطوع في جمعية الشارقة الخيرية من خلال الرابط المتوفر على موقعهم.

الوصول إلى رابط الخدمة: انقر على رابط الخدمة الموجود في الصفحة لبدء عملية التقديم.

تحميل الصورة الشخصية: قم بتعيين صورة شخصية لك عن طريق النقر على أيقونة الكاميرا ورفع الصورة.

إدخال المعلومات الشخصية: ادخل الاسم الأول والاسم الأخير.

أدخل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.

أدخل رقم الهوية وعنوان السكن.

حدد الدولة التي تقيم فيها.

التفاصيل المهنية والتعليمية: اختر التخصص الذي تعمل به والمؤهل الدراسي والتخصص الدراسي.

أدخل المهنة الحالية ومكان العمل الحالي.

حدد التخصص الوظيفي.

تحديد تفاصيل التطوع: اختر مجال التطوع وأوقات التطوع المفضلة.

حدد الأدوار التطوعية التي تهتم بها.

تجربة التطوع السابقة: وضح ما إذا كنت قد تطوعت من قبل.

حدد الجهة التي تطوعت بها سابقًا والأنشطة التطوعية التي شاركت فيها.

رسالة طلب التطوع: اكتب رسالة تعبر فيها عن اهتمامك بالتطوع وأسباب رغبتك في الانضمام للجمعية.

تحديد التوافر: حدد الأيام والأوقات التي تكون متاحًا فيها للتطوع.

إرسال الطلب: انقر على أيقونة “تقديم” لإكمال الطلب.

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