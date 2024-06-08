” نتائجنا”  الان رابط نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول جميع المحافظات العراقية عبر موقع وزارة التربية 

نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق 2024، حيث ينتظر طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط في العراق بفارغ الصبر ظهور نتائج الامتحانات النهائية لهذا العام الدراسي، وذلك بعد انتهاء الامتحانات بفترة وجيزة، سيتم الإعلان عن النتائج رسمياً في جميع مدارس العراق، لمعرفة نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2024، يمكن للطلاب الاستعلام عبر موقع “ملازمنا” أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، كلا الموقعين سيتيحان للطلاب الاطلاع على نتائجهم بعد الإعلان الرسمي عنها، ومن خلال السطور القادمة نوفر جميع التفاصيل المتعلقة بالإستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق.

نتيجة الصف الثالث المتوسط في العراق 2024:

وفقًا لتصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية العراقية، سيتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2024 بطريقتين، حيث سيتم الإعلان عن النتائج بشكل مركزي بعد الانتهاء من تصحيح وتدقيق جميع دفاتر الامتحانات الخاصة بالطلاب في مختلف المدارس، و سيتم نشر النتائج إلكترونيًا على المواقع الرسمية للوزارة، وتشمل المدارس التي ستتم معالجة نتائجها جميع مدارس قطاعات الرصافة الأولى والثانية والثالثة وغيرها من المدارس في العراق.

رابط نتيجة الصف الثالث المتوسط في العراق 2024:

للاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق للعام 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

2. البحث عن قسم نتائج الامتحانات.

3. بعد الإعلان الرسمي عن النتائج، ستظهر خانة خاصة بنتائج الصف الثالث المتوسط للعام 2024.

4. قم بإدخال اسم الطالب في الحقل المخصص له على المنصة.

5. أدخل الرقم الامتحاني للطالب في الحقل المعروض على الشاشة.

6. انقر على أيقونة الاستعلام.

7. مطالعة النتائج التي ستظهر على الشاشة.