” بشكل رسمي” فتح باب التقديم علي التطوع في الجيش !! والأوراق المطلوبة

من الموضوعات التي يتم البحث عنها بشكل كبير في مصر هو التقديم علي التطوع في الجيش، حيث يعد الالتحاق بصفوف الجيش المصري والانضمام إليه حلم لكثير من الشباب المصري، وقد فتح الجيش المصري باب التقديم للتطوع في الجيش وفقا لعدة شروط وضوابط تم الإعلان عنها، من قبل الجهات المختصة، كما أن هناك عدة أوراق ومستندات يجب توافرها في كل من يرغب في الالتحاق بصفوف الجيش المصري.

التقديم علي التطوع في الجيش

يتطلع عدد كبير من الشباب إلى محاولة التقديم علي التطوع في الجيش، حيث فتح الجيش المصري أبوابه أمام الراغبين في التطوع للالتحاق بصفوفه بداية من 15 مايو لعام 2024 ومن المقرر أن ينتهي في 5 مايو 2024، أما عن الشروط التي حددتها القوات المسلحة لكل من يرغب في الالتحاق بصفوف الجيش المصري فقد جاءت على النحو التالي:

أن يتم توافر اللياقة البدنية والصحية اللازمة في المتقدم.

أن يستطيع المتقدم تجاوز جميع الاختبارات المقررة للقبول في صفوف الجيش.

أن لا يكون طول المتقدم أقل من 170 سم.

يشترك أن يكون المتطوع أعزب.

أن يجتاز المتقدم الشهادة الاعدادية بنسبة لا تقل عن 60%.

من أهم الشروط أن يتمتع المتقدم بالجنسية المصرية.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 وحتى 25 عام.

الأوراق المطلوبة للتطوع في الجيش

حتى يتمكن المواطن من التقديم علي التطوع في الجيش يلزمه توفير عدة أوراق من أهمها ما يلي: