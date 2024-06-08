فرحة للمتقاعدين! زيادة في المعاشات عبر reval cnr dz لعام 2024 – اطلع على التفاصيل!

يهتم المتقاعدين بما يتم تداوله من أنباء حول زيادة المعاشات لذلك تم توفير منصة رقمية للاطلاع على آخر تحديثات تم التوصل إليها وأيضًا قيمة المخالفات للتثمين السنوي، ومن هذا المنطلق يبحث المستفيدين عن وسيلة مناسبة من أجل تسجيل الدخول reval cnr dz وذلك للاستفادة بأكبر قدر من التفاصيل المتعلقة بمنح ومعاشات المتقاعدين دون التوجه إلى مكتب الصندوق أو مقر الوكالات.

تسجيل الدخول reval cnr dz

في النقاط التالية نوفر طريقة تسجيل الدخول إلى الموقع والاستفادة من جميع الخدمات التي تتوفر عليه، والتي تتلخص خطواتها في الآتي:

أولًا يتوجه المستفيد إلى بوابة معاش المتقاعدين على الإنترنت من هنا.

يتم تسجيل الدخول ثم الاستعلام عن الزيادات والمنح التي تم تقديمها لهذا العام.

أيضًا توفر المنصة جميع المعلومات اللازمة والتي تخص التقاعد بصورة ميسرة ودقيقة.

كما يمكن تنظيم المعاشات والمنح من خلال الدخول إلى المنصة وذلك بسرية تامة وحفظ المعلومات الشخصية.

لذلك ينبغي عند تسجيل الدخول إلى المنصة أن يتم اتباع الخطوات الموضحة على الموقع وتسجيل جميع بيانات المتقاعد بدقة.

شروط التسجيل في المنصة الرقمية للمتقاعدين

تم تحديد عدة ضوابط ينبغي توافرها في المتقاعدين ودون التحقق من استيفائها لا يمكن للمتقاعد أن ينجح في عملية التسجيل، لذلك يمكن تلخيص الشروط المحددة من خلال النقاط التالية: