اشارة HD: تردد قناة الحج 2024 لمتابعة طواف الحجاج ووقفة عرفات وشعائر عيد الأضحى المبارك

تردد قناة الحج 2024 وهى القناة التي تنقل إلي المتابعين حول العالم شعائر الحج للمسلمين من داخل الحرم المكى ومكة المكرمة على مدار الساعة مجانا، والتي قد بدات مع بداية شهر ذي الحجة، ويتابعها القناة ملايين من المسلمين حول العالم بشكل كبير مع بداية مراسم الحج وحتى تنتهى على اخر ايام عيد الأضحى المبارك، الذي يوافق هذا العام 15 من شهر يونيو الجاري، ونقدم إليكم تردد قناة الحج الجديد على النايل سات والعرب سات.

تردد قناة الحج 2024

تنال قناة الحج في هذه الفترة من العام على اعلي نسب مشاهدة في الوطن العربي وذلك نظر إلي أن الملايين من المسلمين الراغبين في متابعة شعائر الحج، وبالإضافة إلي أن القناة بدات من الآن في اذاعة تكبيرات العيد ونقل حصرى والبث المباشر إلى أداء الحجاج لشعائر الطواف ورمى الجمرات ووقفة عرفات وخطبة العيد وغيرها وحتى صلاة العيد نقالها من اكثر مكان من داخل مكة المكرمة، وتنقل القناة محتواها بأفضل جودة من الصوت والصورة إلي كافة متابعيها بدون توقف أو تشويش.

تردد قناة الحج الجديد

حدث الآن تردد قناة الحج 2024 متابعة شعائر الحج على مار اليوم وحتى اخر أيام عيد الأضحى المبارك عبر الإشارة القنة على النايل سات والعرب سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الخاص بالقناة : 12015.

الاستقطاب: أفقي.

اضبط معامل الترميز : 27500.

اضبط معامل تصحيح الخطأْ 3\4.

الجودة HD.

تردد قناة الحج على العرب سات 2024