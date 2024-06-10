بضغطة واحده فقط.. اطلب البطاقة الذهبية من بريد الجزائر في 5 أيام 2024 فقط

تسعى الحكومة الجزائرية باستمرار لتقديم خدمات رفيعة المستوى لمواطنيها، ولهذا السبب طرحت البطاقة الذهبية التي تتميز بمزايا عديدة وفريدة لصالح المواطنين تسهل البطاقة الذهبية العمليات المالية اليومية وتوفر الوقت والجهد لحامليها كما أعلنت هيئة البريد الجزائرية أن البطاقة ستصل إلى المستفيدين خلال 5 أيام فقط من تاريخ دفع رسومها، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بشكل سريع وفعال.

خطوات طلب البطاقة الذهبية في 5 أيام بالجزائر 2024

أعلن البريد الجزائري أن كل من يريد الحصول على البطاقة الذهبية في غضون 5 أيام فقط، عليه اتباع بعض الخطوات البسيطة، والتي تتضمن ما يلي:

أدخل أولا إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبريد الجزائر وسجل الدخول.

ثم اضغط على أيقونة طلب البطاقة الذهبية.

وبعد ذلك سيطلب منك الموقع إدخال بعض التفاصيل لذلك قم بإدخالها بدقة.

ثم أدخل المستندات المطلوبة أمامك.

وبعدها اضغط على أيقونة تأكيد الطلب.

تكلفة الحصول على البطاقة الذهبية في الجزائر

بعد أن أدرك المواطنون في البلاد فوائد البطاقة الذهبية وسرعة حصولهم عليها خلال 5 أيام فقط، بدأوا في البحث عن تكلفة الحصول عليها، ولهذا السبب أعلنت هيئة البريد الجزائري أن سعر البطاقة الذهبية يقدر بحوالي 9000 دينار جزائري، وهو سعر يعتبر مناسبا للغاية مقارنة بالفوائد والخدمات التي توفرها البطاقة.

الحد الأقصى للسحب من البطاقة الذهبية بالجزائر 2024

تم رفع الحد الأقصى للسحب من البطاقة الذهبية 2024 مقارنة بالسنوات الماضية، حيث بلغ الحد الأقصى للسحب في المرة الواحدة 50 ألف دينار جزائري، وأعلن البريد الجزائري أنه يجب على من يرغب في سحب مبلغ أكبر من 50 ألف دينار جزائري في المرة الواحدة التوجه إلى مكتب البريد الرسمي لإجراء السحب تجدر الإشارة إلى أن استخدام البطاقة الذهبية مقتصر على داخل الجزائر فقط.