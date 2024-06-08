“سليهم مع لولو وميدو” ونزلي تردد قناة وناسة الجديد 2024

تُعتبر قناة وناسة من القنوات التلفزيونية المميزة التي تُخصص محتواها للأطفال، مقدمة مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية، كما تهدف القناة إلى إنشاء بيئة آمنة ومفيدة للأطفال، تجمع بين المتعة والفائدة، وتساعدهم على التعلم والنمو الشخصي، وتتنوع برامج قناة وناسة بين الرسوم المتحركة التعليمية، والأفلام الوثائقية البسيطة التي تقدم معلومات حول العلوم والطبيعة، بالإضافة إلى البرامج التفاعلية التي تشجع الأطفال على المشاركة والتفاعل.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

يمكن أن يختلف تردد قناة وناسة لكنها عادة ما تكون متاحة عبر الأقمار الصناعية الشهيرة والبث التلفزيوني الرقمي. وفيما يلي الترددات الجديدة للقناة:

تردد قناة وناسة عبر النايل سات:

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

تردد القناة عبر قمر العرب سات:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

تفاصيل إضافية حول قناة وناسة

قناة وناسة تُعد واحدة من القنوات الرائدة في بث البرامج التعليمية والترفيهية للأطفال في العالم العربي، كما تسعى القناة إلى تقديم محتوى يتماشى مع احتياجات الأطفال من مختلف الفئات العمرية والمستويات التعليمية.

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تردد قناة وناسة Wanasah الجديد الوجهة المثالية للأطفال والعائلة والمحتوى الترفيهي والتعليمي.

أهم برامج قناة وناسة