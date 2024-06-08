“جهز نفسك” سكنك بـ 20 ألف! الأوقاف تطرح شقق جديدة متشطبة في جميع أنحاء مصر.. التقديم نهاية الشهر!

أثارت شقق الأوقاف جدلً كبيرًا في الآونة الأخيرة حتى يكشف لنا مصدر من داخل الوزارة ويؤكد بأن الوزارة تعتزم طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب في مدينة بدر بعد يوم 30 يونيو الجاري على أن يتم عرضها بالمزاد العلني، وعليه فقد أوضح المصدر أن قيمة الشقة في السوق سيتم تحديدها في تاريخ العرض، لذلك ينبغي على كل من يرغب في التقديم دفع جدية الحجز بناءً على الشروط الموضوعة من قبل وزارة الأوقاف.

شقق الأوقاف 2024

أكدت بعض المصادر المسؤولة في وزارة الأوقاف أنه سيتم الإعلان عن جميع التفاصيل التي تخص شقق الطرح من حيث المساحة وسعر الوحدة في أقرب وقت، كذلك فإن الهدف من هذه المبادرة هو توفير سكن ملائم لجميع شرائح المجتمع:

كما تحرص الوزارة على توفير تسهيلات في الدفع وأيضًا تضمن الشفافية الإدارية المتعلقة بالوحدات السكنية.

أيضًا تتميز شقق الأوقاف بأسعارها العادلة والمساحات المناسبة لجميع الاحتياجات.

كذلك فإن التسهيلات في السداد تأتي وفقًا لمستوى دخل المتقدم، وذلك فإنه من المتوقع الإعلان عن الشروط خلال الأيام القادمة.

وجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تساهم فيها الأوقاف بطرح وحدات سكنية للمواطنين وقد تم ذلك في فترة سابقة في القاهرة والجيزة وبورسعيد والقليوبية والشرقية والعديد من محافظات الجمهورية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الأوقاف

حددت الأوقاف الشروط والمعايير التي يتم من خلالها حجز الوحدات السكنية كما أكدت على ضرورة إحضار الأوراق والمستندات اللازمة للتقديم، وقد جاءت على النحو التالي: