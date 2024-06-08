صحة مدى الحياة وسرعة بلا توقف.. شفرات جاتا سان اندرياس المجانية GTA San Andreas

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف منوعات
صحة مدى الحياة وسرعة بلا توقف.. شفرات جاتا سان اندرياس المجانية GTA San Andreas
جاتا سان أندرياس للكمبيوتر

شفرات جاتا سان اندرياس توفر العديد من الإضافات الجديدة والأكثر تميزًا، بالإضافة إلى أن الشفرات تكون مجانية ومضمونة 100%، كما أن اللعبة من أكثر الألعاب الإلكترونية في الوقت الحالي، نظرًا لكم التحديثات الكبيرة والإضافات الغير متناهية التي توفرها لجميع المستخدمين في كافة أنحاء الدول، ويمكنك التعرف على كل هذه الشفرات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

ما هي شفرات جاتا سان اندرياس

وتوفر لعبة جاتا سان اندرياس بعض الشفرات الأكثر تميزًا والإضافات الجديدة عند القيام بتنزيلها، ومن بينها الأتي:-

  • شفرة السرعة الكُبرى ” RUN_FAST”.
  • الحصول على ذخيرة ” TOOLUP”.
  • شفرة الرقص ” BOOGIE”.
  • شفرة الغير قابل للموت ” IN PAINKILLER”.
  • خفض مستوى اللاعب إلى الحد المطلوب ” POLICE_DECREASE”.
  • زيادة السرعة بلا توقف ” CATCHME”.
  • قوة الشاحنة تكون على شفرة ” AMOMHRER”.
  • بالإضافة إلى شفرة تدمير السيارات ” CAR_DESTROY”.
  • بطئ في الزمن ” DEADEYE”.

مميزات شفرات جاتا سان اندرياس

وتتمثل أبرز مميزات القيام بالحصول على شفرات جاتا سان اندرياس، وفقًا لما يلي:-

  • الشفرات توفر العديد من السيارات المتنوعة.
  • كذلك الدخول إلى عالم افتراضي.
  • بالإضافة إلى التشويق والتحدي داخل اللعبة.
  • جعلك تلعب بدون ملل أو توقف.
  • يمكنك جمع أصدقاء جدد في حالة الحرب.
  • استكشاف مدن جديدة وواسعة.
  • توفر العديد من المهام.
  • اللعبة ذاته لا تأخذ مساحة كبيرة عند القيام بتنزيلها أو تثبيتها على أجهزة الأندرويد والأيفون.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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