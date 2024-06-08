صحة مدى الحياة وسرعة بلا توقف.. شفرات جاتا سان اندرياس المجانية GTA San Andreas

شفرات جاتا سان اندرياس توفر العديد من الإضافات الجديدة والأكثر تميزًا، بالإضافة إلى أن الشفرات تكون مجانية ومضمونة 100%، كما أن اللعبة من أكثر الألعاب الإلكترونية في الوقت الحالي، نظرًا لكم التحديثات الكبيرة والإضافات الغير متناهية التي توفرها لجميع المستخدمين في كافة أنحاء الدول، ويمكنك التعرف على كل هذه الشفرات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

ما هي شفرات جاتا سان اندرياس

وتوفر لعبة جاتا سان اندرياس بعض الشفرات الأكثر تميزًا والإضافات الجديدة عند القيام بتنزيلها، ومن بينها الأتي:-

شفرة السرعة الكُبرى ” RUN_FAST”.

الحصول على ذخيرة ” TOOLUP”.

شفرة الرقص ” BOOGIE”.

شفرة الغير قابل للموت ” IN PAINKILLER”.

خفض مستوى اللاعب إلى الحد المطلوب ” POLICE_DECREASE”.

زيادة السرعة بلا توقف ” CATCHME”.

قوة الشاحنة تكون على شفرة ” AMOMHRER”.

بالإضافة إلى شفرة تدمير السيارات ” CAR_DESTROY”.

بطئ في الزمن ” DEADEYE”.

مميزات شفرات جاتا سان اندرياس

وتتمثل أبرز مميزات القيام بالحصول على شفرات جاتا سان اندرياس، وفقًا لما يلي:-