طلاب الإعدادية… هاااام جداً! كل ما تود معرفته عن مدارس ستيم 2024 – 2025

يتطلع عدد كبير من طلاب الصف الثالث الإعدادي وأيضًا أولياء أمورهم إلى معرفة تنسيق مدارس ستيم 2024 – 2025، حيث تشتهر هذه المدارس بكونها المدارس الخاصة بالمتفوقين في مجال الرياضيات والعلوم، وبالتأكيد فإن الكثير من أولياء الأمور يطمحون لتسجيل أبنائهم في هذه المدارس الرائعة، لذلك فإننا سوف نوضح لكم جميع ما ورد بخصوص تنسيق هذه المدارس وأيضًا شروط القبول بها وما إلى ذلك خلال مقالنا.

مدارس ستيم في مصر

تعتبر مدارس ستيم واحدة من أهم المدارس التي يتم إتاحتها بعد الشهادة الإعدادية، كما تعتمد هذه المدارس بصورة أساسية على دمج التكنولوجيا مع العملية التعليمية، كذلك فإنها تعتبر واحدة من بدائل الثانوية العامة، وتكون مثل المدارس الثانوية الحكومية التي يتم الدراسة فيها لمدة 3 سنوات.

كذلك فإن المدارس تهدف للاهتمام بفئة الطلاب المتفوقين في التكنولوجيا والعلوم والرياضيات، إذ أن هذه المدارس لا يتم تدريس الشعبة الأدبية بها ولكنها تركز فقط على المواد العلمية بجانب التربية الدينية واللغة العربية طوال السنوات الثلاثة، وأيضًا في الصف الأول فقط يتم تدريس مادة الدراسات، بينما في الصف الثاني يتم تدريس مادة المواطنة.

شروط مدارس ستيم 2025

أوضحت مدارس ستيم بعض الشروط التي يجب توافرها في الطلاب المتقدمين للالتحاق بهذه المدارس، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي: