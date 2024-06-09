النتيجة هُنا.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

عبدالله عربي تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
النتيجة هُنا.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني
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عبدالله عربي

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