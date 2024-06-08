عاجل!! تعرف على موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024.. الدفعة الخامسة من الزيادة الجديدة

قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بتحديد الموعد الخاص بصرف المعاشات عن شهر يوليو 2024، والذي يستفيد منه شهرياً حوالي 11 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، سيتمكن المستفيدون من الحصول على معاشاتهم عبر عدة وسائل، بما في ذلك ماكينات الصراف الآلي، مكاتب البريد، وفروع البنوك المنتشرة في مختلف المحافظات.

قيمة زيادة المعاشات 2024

ستتضمن معاشات شهر يوليو الزيادة الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون دفعة شهر يوليو هي الدفعة الخامسة التي يتم صرفها عقب تطبيق هذه الزيادة. تصل قيمة الزيادة إلى 16%، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين المستفيدين من المعاشات.

جدول صرف المعاشات لشهر يوليو 2024

تبدأ عملية صرف المعاشات اعتبارًا من أول شهر يوليو المقبل، والذي يوافق يوم الاثنين، كما تحرص الهيئة دائمًا على تحديد يوم الصرف ليكون في اليوم الأول من كل شهر لضمان انتظام العملية وتسهيلها على المواطنين.

وسائل صرف المعاشات

يمكن للمستفيدين من المعاشات صرف مستحقاتهم عبر عدة وسائل تيسيريه، تشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM): يمكن للمستفيدين استخدام بطاقاتهم لصرف المعاشات من أي ماكينة صراف آلي تتبع البنوك المختلفة.

مكاتب البريد: تتيح مكاتب البريد المنتشرة في كافة أنحاء البلاد إمكانية صرف المعاشات بسهولة.

فروع البنوك: يمكن للمستفيدين التوجه إلى فروع البنوك المختلفة لصرف معاشاتهم.

بنوك تقدم خدمات متميزة لأصحاب المعاشات

في سياق منفصل، يقدم بنك ناصر الاجتماعي العديد من الخدمات المصرفية المتميزة لعملائه، بما في ذلك أصحاب المعاشات، حيث يهدف البنك من خلال هذه الخدمات إلى تعزيز سياسة الشمول المالي وتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.

الفئات المستفيدة من خدمات بنك ناصر

موظفو القطاع العام والخاص: يمكنهم الاستفادة من الخدمات والتمويلات المقدمة.

أصحاب المعاشات: يقدم البنك خدمات متنوعة بشروط ميسرة، لتسهيل الحصول على التمويلات وتحسين المستوى المعيشي.

تفاصيل إضافية حول خدمات بنك ناصر

يقدم بنك ناصر الاجتماعي مجموعة متنوعة من التمويلات التي تلبي مختلف احتياجات العملاء، سواء كانوا موظفين في القطاع العام أو الخاص، أو من أصحاب المعاشات، كما تهدف هذه الخدمات إلى توفير حياة كريمة للعملاء، وتيسير إجراءات الحصول على التمويلات المختلفة بشروط ميسرة، بالإضافة الى ذلك يسعى البنك إلى جذب شرائح جديدة من العملاء من خلال تقديم خدمات متنوعة ومناسبة لمتطلباتهم الحياتية.

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