نزل نتائج الثالث متوسط الدور الأول pdf كل المحافظات في العراق نزلها على موقعك الرسمي epedu.gov.iq

لم تكن نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط مثلها باقي النتائج التي تعرض في باقي المراحل الدراسية، بل أن هذه المرحلة المتوسطة، تحمل أفاقًا جديدًا للطلاب وفقًا للدرجات المتحصلين عليها، يتم تحديد الكلية أو الجامعة التي سيتقدمون إليها وفقًا لمجموعهم في هذه المرحلة، ولذلك فإن وزارة التربية العراقية تولي اهتماما بالغًا حول هذه النتائج والعمل على تصحيحها بكل وضوح ودقة مفرطة، يتم على أساسها حصول الطالب على ما يستحقه وفقًا لأداءه في الامتحانات، مع العلم أن النتائج يتم العمل على ظهورها ورفعها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية، في إطار سهولة الإطلاع على الكشوفات الخاصة بالنتائج.

كيف أعرض نتائجي الثالث متوسط

أما عن كيفية عرض نتائج الثالث متوسط دور أول، أصبح الأمر سهلاً وبسيطة مع التطور التكنولوجي الذي يشهدها العالم في الوقت الحالي، وذلك بإتباع مجموعة من الإجراءات الهامة، كما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية الرسمي على الإنترنت.

بعد ذلك يمكنك الإطلاع على النتائج التي ترغب في الإستعلام عنها.

ليتم إدخال كافة المعلومات المتمثلة في اسم الطالب والرقم الإمتحاني.

بعدها يتم اختيار المحافظة المقيم بها الطالب.

مع الضغط على أيقونة “استعلام”.

حتى تقوم بالكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالنتائج.

اعتماد نتائج الثالث المتوسط الدور الأول

وأوضحت وزارة التربية العراقية، أن النتائج الخاصة بالصف الثالث متوسط الدور الأول، ليتم مراجعة جميع الأوراق بكل وضوح ودقة عالية، بالإضافة إلى إمكانية القيام برصد الدرجات الخاصة بكل طالب، حتى يتم العمل على رفع الكشوفات الخاصة بنتائج الثالث متوسط.