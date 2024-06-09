نسخة جديدة WhatsApp Gold.. تحديث واتساب الذهبي – يبهر الجميع بثوبة الجديد سابق الكل في المعرفة

عبدالله عربي تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
نسخة جديدة WhatsApp Gold.. تحديث واتساب الذهبي – يبهر الجميع بثوبة الجديد سابق الكل في المعرفة

يرغب العديد من الاشخاص الحصول على تحديث واتساب الذهبي ‏‏للاستفادة من مميزات التحديث الجديد بجانب المميزات الاساسية حيث يعد تطبيق واتساب الذهبي من احدى التطبيقات ‏المجانية التي يمكنك مراسلة الأصدقاء والأقارب من خلالها وتتوفر في هواتف الأندرويد وتم تحديث التطبيق من قبل جهة واتس اب ‏حيث يتميز التطبيق بالعديد من المميزات منها المحادثات وتبادل الصور والملفات ‏وخلال هذا المقال سوف نقدم لكم الكثير من المعلومات الخاصة ‏بهذا الموضوع تابعونا.

تحديث واتساب الذهبي

‏يعد تحديث واتساب الذهبي ‏الإصدار الاحدث للتطبيق مجانا كما ‏يتم التحديث لتطبيق واتس اب جولد ‏باستمرار ‏لمعالجة الكثير من المشكلات التي يقابلها المستخدمين أثناء استخدام البرنامج وتزويد البرنامج بمميزات أخرى تناسب الوقت الحالي حيث وصلت نسبة التوافق التطبيق مع كافة أجهزة الأندرويد إلى حوالي 90% ‏كما يتميز التطبيق ‏بخاصية الفصل عن الإنترنت ‏بشكل منفصل كما أنه من التطبيقات التي تدعم الخصوصية حيث له القدرة على ‏اخفاء آخر ظهور للشخص واخفاء مشاهدة القصص ‏‏بالإضافة إلى اتاحة الرد التلقائي على الرسائل ويتوفر بالإصدار الجديد من واتس اب جولد الوضع الليلي.

ابرز مميزات تحديث واتس اب جولد

‏سوف نقدم لكم خلال السطور القادمة من أهم مزايا تطبيق واتس اب جولد والتي منها:

  • اولا يعد تطبيق واتس اب جولد ضد الحظر.
  • يمكنك تمديد الحالة تلقائياً ‏أكثر من 30 ثانية. ‏
  • يمكنك فصل تطبيق واتس اب جولد عن الانترنت بشكل مستقل.
  • ي‏تميز ‏التطبيق بالخصوصيه الشديدة من خلال اخفى لوحة القراءة.
  • ‏يتميز التطبيق بمنع حذف النصوص التي تم اكتشافها.
  • ‏يمكنك عدم تحديث الحالة لمجرد انه قمت بالإطلاع عليها. ‏
  • يمكنك إيقاف التنبيه الذي يعمل على تنزيل الملف. ‏تستطيع تخصيص الحالة لأشخاص معينة. ‏
  • يمكنك وضع قفل على المحادثات السرية باستخدام رمز. ‏
  • تستطيع تشغيل التسجيلات بشكل تلقائي.
  • ‏تفعيل الرد بشكل تلقائي دون حدوث مشكلة. ‏
  • تستطيع تنزيل حالة على تطبيق واتس اب جولد.
  • ‏تستطيع حذف الوجوه التعبيرية التي تم تحميلها.
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معلومات الكاتب
عبدالله عربي

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