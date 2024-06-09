نسخة جديدة WhatsApp Gold.. تحديث واتساب الذهبي – يبهر الجميع بثوبة الجديد سابق الكل في المعرفة

يرغب العديد من الاشخاص الحصول على تحديث واتساب الذهبي ‏‏للاستفادة من مميزات التحديث الجديد بجانب المميزات الاساسية حيث يعد تطبيق واتساب الذهبي من احدى التطبيقات ‏المجانية التي يمكنك مراسلة الأصدقاء والأقارب من خلالها وتتوفر في هواتف الأندرويد وتم تحديث التطبيق من قبل جهة واتس اب ‏حيث يتميز التطبيق بالعديد من المميزات منها المحادثات وتبادل الصور والملفات ‏وخلال هذا المقال سوف نقدم لكم الكثير من المعلومات الخاصة ‏بهذا الموضوع تابعونا.

تحديث واتساب الذهبي

‏يعد تحديث واتساب الذهبي ‏الإصدار الاحدث للتطبيق مجانا كما ‏يتم التحديث لتطبيق واتس اب جولد ‏باستمرار ‏لمعالجة الكثير من المشكلات التي يقابلها المستخدمين أثناء استخدام البرنامج وتزويد البرنامج بمميزات أخرى تناسب الوقت الحالي حيث وصلت نسبة التوافق التطبيق مع كافة أجهزة الأندرويد إلى حوالي 90% ‏كما يتميز التطبيق ‏بخاصية الفصل عن الإنترنت ‏بشكل منفصل كما أنه من التطبيقات التي تدعم الخصوصية حيث له القدرة على ‏اخفاء آخر ظهور للشخص واخفاء مشاهدة القصص ‏‏بالإضافة إلى اتاحة الرد التلقائي على الرسائل ويتوفر بالإصدار الجديد من واتس اب جولد الوضع الليلي.

ابرز مميزات تحديث واتس اب جولد

‏سوف نقدم لكم خلال السطور القادمة من أهم مزايا تطبيق واتس اب جولد والتي منها: