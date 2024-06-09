نسخة جديدة WhatsApp Gold.. تحديث واتساب الذهبي – يبهر الجميع بثوبة الجديد سابق الكل في المعرفة

يرغب العديد من الاشخاص الحصول على تحديث واتساب الذهبي للاستفادة من مميزات التحديث الجديد بجانب المميزات الاساسية حيث يعد تطبيق واتساب الذهبي من احدى التطبيقات المجانية التي يمكنك مراسلة الأصدقاء والأقارب من خلالها وتتوفر في هواتف الأندرويد وتم تحديث التطبيق من قبل جهة واتس اب حيث يتميز التطبيق بالعديد من المميزات منها المحادثات وتبادل الصور والملفات وخلال هذا المقال سوف نقدم لكم الكثير من المعلومات الخاصة بهذا الموضوع تابعونا.
تحديث واتساب الذهبي
يعد تحديث واتساب الذهبي الإصدار الاحدث للتطبيق مجانا كما يتم التحديث لتطبيق واتس اب جولد باستمرار لمعالجة الكثير من المشكلات التي يقابلها المستخدمين أثناء استخدام البرنامج وتزويد البرنامج بمميزات أخرى تناسب الوقت الحالي حيث وصلت نسبة التوافق التطبيق مع كافة أجهزة الأندرويد إلى حوالي 90% كما يتميز التطبيق بخاصية الفصل عن الإنترنت بشكل منفصل كما أنه من التطبيقات التي تدعم الخصوصية حيث له القدرة على اخفاء آخر ظهور للشخص واخفاء مشاهدة القصص بالإضافة إلى اتاحة الرد التلقائي على الرسائل ويتوفر بالإصدار الجديد من واتس اب جولد الوضع الليلي.
ابرز مميزات تحديث واتس اب جولد
سوف نقدم لكم خلال السطور القادمة من أهم مزايا تطبيق واتس اب جولد والتي منها:
- اولا يعد تطبيق واتس اب جولد ضد الحظر.
- يمكنك تمديد الحالة تلقائياً أكثر من 30 ثانية.
- يمكنك فصل تطبيق واتس اب جولد عن الانترنت بشكل مستقل.
- يتميز التطبيق بالخصوصيه الشديدة من خلال اخفى لوحة القراءة.
- يتميز التطبيق بمنع حذف النصوص التي تم اكتشافها.
- يمكنك عدم تحديث الحالة لمجرد انه قمت بالإطلاع عليها.
- يمكنك إيقاف التنبيه الذي يعمل على تنزيل الملف. تستطيع تخصيص الحالة لأشخاص معينة.
- يمكنك وضع قفل على المحادثات السرية باستخدام رمز.
- تستطيع تشغيل التسجيلات بشكل تلقائي.
- تفعيل الرد بشكل تلقائي دون حدوث مشكلة.
- تستطيع تنزيل حالة على تطبيق واتس اب جولد.
- تستطيع حذف الوجوه التعبيرية التي تم تحميلها.