نتيجتك بالرقم الامتحاني.. رابط نتائج الثالث متوسط 2024 موقع نتائجنا الدور الأول وزارة التربية والتعليم

تشغل نتائج الثالث متوسط 2024 موقع نتائجنا الدور الأول اهتمام العديد من أولياء الأمور، وقد قامت وزارة التربية العراقية بتنظيم كل ما يلزم الطلاب في بيئة الامتحان، وأتاحت لهم جميع سبل الراحة لضمان التركيز الكامل خلال الحل، وانتهت اللجان من عملها بشكل مثالي، ويتوقع أن تعلن النتائج قبل نهاية شهر يونيو في جميع المحافظات، ليتمكن الطلاب من الاطلاع على درجاتهم بشكل إلكتروني في جميع المواد.

نتائج الثالث متوسط 2024 موقع نتائجنا الدور الأول

من المتوقع أن تكون نتائج الثالث متوسط 2024 موقع نتائجنا الدور الأول مبشرة للغاية مقارنة بالأعوام السابقة حيث خصصت موقعين للحصول على النتائج هما موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ونوهت الوزارة إلى أهمية دقة نتائج الاختبارات، ولذلك وضعت آلية لتقديم الاعتراضات على النتائج في حال ظهور أخطاء، وتتضمن الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

اختر “الاعتراض على نتائج الثالث المتوسط” من قائمة الخدمات المتاحة.

قم بملء البيانات المطلوبة في نموذج الاعتراض بدقة تامة.

اضغط على زر “إرسال” لتقديم الاعتراض.

من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكن للطلاب وأولياء الأمور تقديم الاعتراضات على النتائج بسهولة ويسر في حال تواجد أي أخطاء.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 موقع نتائجنا الدور الأول

إذا رغبت في الحصول على نتائج الثالث متوسط 2024 موقع نتائجنا الدور الأول من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التالية: