اسماء  moi.gov.iq المقبولين في نقل النفوس الوجبات الأخيرة في عموم محافظات العراق 2024

كشفت الحكومة العراقية متمثلة في وزارة الداخلية، عن بعض الوجبات التي تشمل المقبولين في خدمة نقل النفوس بكافة المحافظات العراقية، فضلاً عن أن هذه الخدمة تُتيح لكافة الأشخاص العمل على تعديل في بياناتهم الشخصية، وكذلك تغيير محل الإقامة من محافظة إلى أخرى، وغيرها من الخدمات الأخرى التي توفرها وزارة الداخلية أمام مواطني دولة العراق، وفي ذلك يمكنك الإستعلام أسماء المقبولين بنقل النفوس الوجبات الجديدة، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

عرض اسماء المقبولين في نقل النفوس

وعن الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها لكي تقوم باستخراج كشوفات نقل النفوس الوجبة الجديدة في محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية الرسمي عبر الإنترنت.

بعد ذلك يُرجى القيام بتسجيل الدخول إلى خدمات الوزارة الإلكترونية.

ليتم العمل على تحديد الوجبة التي عليها الدور.

اختيار المحافظة المقيم بها الشخص المتقدم.

مع إدخال كافة البيانات المعنية بطلب القبول في نقل النفوس.

الضغط على زر “بحث”.

حتى تقوم في النهاية بالكشف عن جميع أسماء المقبولين في الوجبات الجديدة.

شروط القبول في نقل النفوس بالعراق

وأما عن شروط القبول في خدمة نقل النفوس التي أطلقتها وزارة الداخلية العراقية، هي كالأتي:-