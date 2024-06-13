المرتب نزل ومعاه المكافأة استعلم بالفيزا دلوقتي حقيقة صرف منحة للموظفين قبل العيد للعاملين في قطاع البترول

حقيقة صرف منحة للموظفين قبل العيد، ‏مع بداية موعد صرف رواتب شهر يونيو والتي تم تحديد موعد صرفها لتكون من يوم 9 يونيو 2024 حتى يوم 13 يونيو 2024 يتساءل الأشخاص حول الأخبار التي انتشرت عن صرف منحة للموظفين قبل العيد لتكون عون لهم في شراء احتياجاتهم الخاصة بالعيد وحتى يتمكنوا أيضا من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بعد الأجازة الطويلة التي سوف يتم الحصول عليها بدون أي تقصير في شراء مستلزماتهم وتم الإعلان عن ذلك عبر الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي فهل هذه الأخبار صحيحة أم لا.

حقيقة صرف منحة للموظفين قبل العيد

‏بالفعل تم التأكيد من قبل رئيس مجلس الوزراء على صرف منحة العيد والتي تم الإعلان عنها من قبل الكثير من المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة أيضا حيث يتم إعطاء الموظفين المنحة من ضمن الذمة المالية الخاصة بالدولة حتى يتم تقديم العون لهم للتصدي لغلاء الأسعار وسوف تكون قيمة هذه المنحة تبدأ من 750 جنيه وحتي قيمة راتب شهر كامل لبعض العاملين في القطاعات المختلفة بناءً على طبيعة العمل، ويتم تحديد قيمة المنحة بناءً على الميزانيات وكذلك شروط الصرف المستقلة سواء من صناديق الخدمات أو صناديق الطوارئ.

الحد الأدنى للأجور

‏الحكومة المصرية دائمًا تكون حريصة على الوقوف بجانب شعبها ولذلك تقدم المنح في المناسبات المختلفة مثل المنحة المقدمة في مناسبة عيد الأضحى حتى تكون عون للموظفين في هذه الإجازة بالإضافة إلى ذلك قرار مجلس الوزراء الذي صدر لرفع قيمة الحد الأدنى للأجور ليكون 6000 جنيه وذلك للدرجة السادسة.

وقد وكانت قيمة الزيادة لبقية الدرجات تتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه جنيه على حسب طبيعة العمل وذلك للتصدي لغلاء الأسعار والظروف الصعبة التي يعيش فيها العالم كله، بالإضافة إلى ذلك تم تعجيل موعد صرف العلاقات الدورية للموظفين.