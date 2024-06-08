بشرى سارة.. الصرف خلال ساعات!! موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 بعد تبكيرها

أعلنت وزارة المالية في بيان سابق أنها قررت تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024، وذلك تماشياً مع انتهاء السنة المالية 2023/2024 واقتراب عيد الأضحى المبارك، وفقاً لهذا القرار سيتم صرف مرتبات شهر يونيو ابتداءً من يوم الأحد 9 يونيو 2024، بدلاً من الموعد المعتاد والذي كان يبدأ بعد 21 من كل شهر.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

هذا وسوف يتم صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر يونيو 2024 على مدار خمسة أيام، وذلك في الفترة من 9 إلى 13 يونيو، كما تم تحديد جدول زمني لصرف المرتبات لتجنب الازدحام وتسهيل عملية الصرف على الموظفين.

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2024

– اليوم الأول: الأحد الموافق 9 يونيو 2024

– اليوم الثاني: الإثنين الموافق 10 يونيو 2024

– اليوم الثالث: الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024

– أما اليوم الرابع: فهو الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024

– وأخيرا الدفعة الاخيرة اليوم الخامس: الخميس 13 يونيو 2024

أماكن صرف مرتبات شهر يونيو 2024

سيتم صرف مرتبات شهر يونيو 2024 للعاملين بالدولة من خلال عدة وسائل لضمان سهولة الوصول إلى المستحقات، وتشمل هذه الوسائل:

– ماكينات الصراف الآلي (ATM): يمكن للموظفين سحب مرتباتهم من جميع ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

– البنوك المختلفة: سيتم إيداع المرتبات في الحسابات البنكية للموظفين، ويمكنهم سحبها من فروع البنوك المختلفة.

– مكاتب البريد المصري: يمكن صرف المرتبات من مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

جدول الحد الأدنى للأجور لعام 2024

تماشياً مع جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة وتحقيق التوازن الاقتصادي، تم تحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2024 وفقاً لآخر تحديث كما يلي:

– الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

– الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

– الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

– الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

– الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

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