أهو ده المستقبل تنسيق مدرسة غبور للسيارات بعد الإعدادية 2024

تنسيق مدرسة غبور، مدارس غبور للسيارات هي مدارس فنية خاصة تابعة لمؤسسة غبور للتنمية، تهدف إلى تأهيل الشباب المصري للعمل في مجال صناعة وتكنولوجيا السيارات، تأسست هذه المدارس عام 2021 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتضم مدرستين مدرسة غبور 1 في مدينة 15 مايو، ومدرسة غبور 2 في مدينة 6 أكتوبر، وتكون مدة الدراسة فيها 3 سنوات، وبعد الإعلان عن كافة نتائج الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بدأ أولياء الأمور في البحث عن أفضل البدائل للثانوية العامة حتى يتمكن الطلاب من الدخول في مدارس تشجع بشكل أكبر سوق العمل.

تنسيق مدرسة غبور

قامت مدارس غبور بالإعلان عن التنسيق الخاص بهم لعامها الدراسي 2024 2025 حتى يتمكن الطلاب من التقديم للالتحاق بالمدارس حيث يجب أن يكون الطالب حاصل على مجموعة في الشهادة الاعدادية لايقل عن 250 درجة حتى يتمكن من الانضمام إلى المدارس والاستفادة من كافة المواد التعليمية التي يتم تقديمها بها ويمكن أن يتم التقديم لجميع الطلاب في المدارس من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بها ويتم القبول في المدارس إذا كانت الشروط تنطبق على الطالب وكذلك وفقًا للقواعد والمعايير.

‏مميزات الدراسة في مدرسة غبور

‏تمتلك هذه المدارس مجموعة قوية من المميزات التي تجلب إليها الطلاب كل عام ومن أهم هذه المميزات: