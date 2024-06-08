هُنــــا social.gov.tn.. كيفية التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 وزارة الشؤون الاجتماعية

يبحث العديد من المواطنين عن كيفية التسجيل في منحة 300 دينار تونس والتي تعد من أبرز برامج المساعدات التي تقدمها الحكومة للأسر محدودة الدخل وهذا من أجل مساعدتهم في تلبية الإحتياجات الخاصة بهم وتوفير كل ما يحتاجونه من طعام وشراب وملبس ورعاية صحية واجتماعية ولكن يجب العلم أن ذلك يتم وفق مجموعة من الشروط وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

منحة 300 دينار تونس

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس بالإعلان عن خطوات التسجيل في منحة 300 دينار تونس والتي جاءت على النحو الآتي:

أولا يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة. ثانيا قم بإدخال كل من كلمة السر ورقم الهوية وهذا من أجل إتمام عملية تسجيل الدخول . ثالثا من قائمة الخدمات يرجى التوجه إلى خيار منحة 300 دينار تونس. رابعا قم بملء استمارة التقديم وإدخال البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة. خامسا سوف يتطلب منك مجموعة من الوثائق والتي يجب عليك إرسالها. أخيرا اضغط على زر تقديم الطلب وانتظر الرد.

شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونس

إليكم الآن الشروط اللازم تواجدها لدى طالبي منحة 300 دينار تونس وهي: