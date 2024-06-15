قدم لابنك ف وظيفة ميري .. التقديم في معهد معاوني الأمن للإعدادية 2024

التقديم في معهد معاوني الأمن للإعدادية، معهد معاوني الأمن هو من المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة الداخلية المصرية، تهدف إلى تأهيل وتدريب الشباب والفتيات للعمل كمعاونين ضباط في مختلف قطاعات وزارة الداخلية، وتأسس عام 2014 بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير وتحديث أجهزة وزارة الداخلية، وتكون مدة الدراسة فيه 18 شهرًا، وتشمل الدراسة موادًا نظرية وعملية في مختلف مجالات العمل الأمني، ومع بدايته كل عام جديد يستقبل المعهد مجموعة جديدة من الشباب ولكن خلال هذا العام تم الإعلان عن الحاجة لدفعة جديدة فقط من الذكور وتم التأكيد أن التقديم في هذه المعاهد سوف يبدأ من يوم السبت ويتم التقديم خلال موقع وزارة الداخلية بسهولة كبيرة.

التقديم في معهد معاوني الأمن للإعدادية

‏قامت وزارة الداخلية بتقديم كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم للدفعة الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها وبدأت عملية التسجيل من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 وسوف تستمر عملية التقديم على الموقع حتى يوم 27 يونيو 2024 حتى يتمكن جميع الأشخاص التي تنطبق عليهم الشروط من التقديم للالتحاق بالمعهد الذي تستمر الدراسة فيه 18 شهر تقريبًا يستفيد بها الطلاب من دراسة مجموعة متنوعة من المواد والتخصصات المفيدة جدا في المجالات الأمنية، ويتم التقديم في هذه المعاهد بعد الحصول على الشهادة الإعدادية.

‏شروط التقديم في معهد معاون الأمن

‏هناك مجموعة من الشروط التي لابد أن يتم التعرف عليها قبل القيام بعملية التقديم: