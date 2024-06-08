تحديث واتساب الذهبي ضد الحظر (بصورة حصرية): اضافات فوق الممتازة امتلكها قبل الكل

تحديث الواتساب الذهبي أصبح حديث لا ينتهي بين مستخدمي تطبيقات الدردشة، وذلك لما يمتلكه هذا التطبيق من امكانيات ومميزات عالية جعلته الأقوى بين باقي التطبيقات المطورة التي تم تحديثها مؤخرا، حيث يمتلك هذا التطبيق خصوصية شديدة منها إخفاء علامة صح الزرقاء وفصل الانترنت عن هذا التطبيق دون غيره، وجدولة الرسائل والرد التلقائي أيضا، وغيره كثيرا من المميزات التي سنقوم بشرح تفاصيلها خلال سطور هذا المقال.

تحديث واتساب الذهبي

لماذا تحديث واتساب الذهبي الأقوى بين باقي التحديثات، سؤال يتم البحث عنه بشكل يومي، وسنقوم بالرد على هذا السؤال عن طريق عرض المميزات الخاصة به كالآتي:

يمكنك من خلال تطبيق واتساب إرسال مقاطع فيديو وملفات ذات حجم كبير.

كما يمكنك تحديد 300 صورة وإرسالها مرة واحدة.

وأيضاً يمكن من خلال هذا التحديث أن تقوم بجدولة الرسائل، وجدولة الرسالة هنا تعني أن تقوم بكتابة الرسالة وتحديد وقت معين يتم فيه ارسال هذه الرسالة.

الرد التلقائي على الرسائل عن طريق تحديد رسائل معينة يتم الرد بها في حال انشغالك.

ومن أهم مميزات هذا التطبيق هو أنك تستطيع من خلاله أن تقوم بفصل الانترنت عن هذا التطبيق دون غيره من التطبيقات.

وأيضا يمكنك أن تقوم بإخفاء اتصالك بالانترنت.

كما يمكنك أن تخفي جاري الكتابة وجاري تسجيل مقطع صوتي.

عيوب واتساب الذهبي التحديث الجديد

على الرغم من تلك المميزات العديدة التي قمنا بعرضها لكم في تحديث واتساب الذهبي، إلا أن هذا التطبيق لا يخلو من العيوب، وتأتي عيوبه بالشكل التالي: